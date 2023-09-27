Керсти Кальюлайд уходит из Alexela: я не могу одобрить ведение бизнеса с Россией

„Я вошла в совет директоров Alexela весной. Наверное, ни для кого не секрет, что энергетика и „зеленая революция“ - темы для меня интересные, и предложение приложить, так сказать, к этому руку, думая на несколько десятилетий вперед, очень интересно. У Alexela есть ряд проектов (производство биогаза, Energiasalv), которые сделают эстонскую экономику более „зеленой“", - написала она в Facebook.

„Когда я в апреле вошла в состав совета Alexela, импорт из России был прекращен, а LPG (сжиженный нефтяной газ - прим. ред.), которому сложнее всего найти альтернативу на других рынках, поставлялся из Казахстана. Крупнейшими потребителями LPG являются пищевая промышленность и фермерские хозяйства, которые сейчас не могут перейти на альтернативные виды топлива, - добавила она. - К сожалению, летом из-за перебоев с поставками из Казахстана он был заменен произведенным в России LPG. Компания снова ищет альтернативные варианты, но на это потребуется время. Естественно, я не могу одобрить ведение бизнеса с Россией, поэтому сегодня я подала заявление о выходе из состава совета“.

Кальюлайд надеется, что и Alexela, и другие европейские компании смогут как можно скорее освободиться от зависимости от российской энергии. „Конечно, для этого потребуется международное сотрудничество и решительность, а конкретно в случае с LPG - европейский механизм санкций и крупные инвестиции. Действуя в одиночку, мы подвергаем риску нашу пищевую промышленность“.

О бизнесе Alexela с Россией EPL сообщала в июне. Тогда исполнительный директор Alexela Айво Адамсон заявил, что налажено сотрудничество с казахстанцами и что Alexela закупает сжиженный газ в России лишь в исключительных случаях, когда возникают проблемы с поставками из Казахстана.

Что думают по этому поводу в Alexela?