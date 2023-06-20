Исполнительный директор Alexela: покупаем российский СПГ только в самом крайнем случае

„Более года назад мы начали с ситуации, когда весь поступающий на рынок сжиженный природный газ (СПГ - LPG) полностью закупался в России. Мы были первым предприятием в странах Балтии, которое достигло договоренности с нефтепереработчиком в Казахстане, чьим акционером является Chevron. К январю нынешнего года мы вышли на положение, когда смогли на 100% обеспечить снабжение газом с Запада и Азии“, - сказал Адамсон.

„Насколько нам известно, Alexela в странах Балтии — единственное предприятие, которое этого добилось — российский СПГ для Alexela закупается в маргингальном объеме и только в тех случаях, когда производственные сложности и проблемы с поставками на казахстанском заводе начинают сказываться на наших клиентах, на устойчивом снабжении сельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой промышленности“, — добавил он.

Почему переход занял время? „Новые поставщики и пусти поставок не появляются за один день, к тому же у Эстонии отсутствуют мощности для приема доставляемого на судах СПГ. Изменения в энергетическом секторе занимают время и требуют крупных инвестиций — к примеру принадлежащий финскому государству концерн Gasum покупал СПГ из России до минувшего месяца, принадлежащая эстонскому государству компания Elering покупает электроэнергию из России до сегодняшнего дня.* Как обстоят дела у других продавцов СПГ — нужно спросить у них. На рынке Латвии и Литвы по-прежнему до сего дня используется газ российского происхождения“, - объяснил Адамсон.

По его мнению, причина, почему пропан не попал под санкции, состоит в том, что цепочки поставок сложно заместить, а также в незаменимости его как топлива на сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях пищевой промышленности.

„Как с точки зрения цены, так и логистики и окружающей среды. Самая большая проблема для импорта с Запада — отсутствие в Эстонии береговой инфраструктуры, в Эстонии мог бы также быть терминал с мощностями для приема СПГ. Но это требует годы и миллионы“, - сказал он.