Исполнительный директор Alexela: покупаем российский СПГ только в самом крайнем случае(3)
Газета Eesti Päevaleht опубликовала в понедельник статью о том, как ряд топливных компаний Эстонии продолжали получать сырье из России и после начала войны. Исполнительный директор фирмы Alexela Айво Адамсон пояснил, что изменения в энергетическом секторе требуют времени и инвестиций.
„Более года назад мы начали с ситуации, когда весь поступающий на рынок сжиженный природный газ (СПГ - LPG) полностью закупался в России. Мы были первым предприятием в странах Балтии, которое достигло договоренности с нефтепереработчиком в Казахстане, чьим акционером является Chevron. К январю нынешнего года мы вышли на положение, когда смогли на 100% обеспечить снабжение газом с Запада и Азии“, - сказал Адамсон.
„Насколько нам известно, Alexela в странах Балтии — единственное предприятие, которое этого добилось — российский СПГ для Alexela закупается в маргингальном объеме и только в тех случаях, когда производственные сложности и проблемы с поставками на казахстанском заводе начинают сказываться на наших клиентах, на устойчивом снабжении сельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой промышленности“, — добавил он.
Почему переход занял время? „Новые поставщики и пусти поставок не появляются за один день, к тому же у Эстонии отсутствуют мощности для приема доставляемого на судах СПГ. Изменения в энергетическом секторе занимают время и требуют крупных инвестиций — к примеру принадлежащий финскому государству концерн Gasum покупал СПГ из России до минувшего месяца, принадлежащая эстонскому государству компания Elering покупает электроэнергию из России до сегодняшнего дня.* Как обстоят дела у других продавцов СПГ — нужно спросить у них. На рынке Латвии и Литвы по-прежнему до сего дня используется газ российского происхождения“, - объяснил Адамсон.
По его мнению, причина, почему пропан не попал под санкции, состоит в том, что цепочки поставок сложно заместить, а также в незаменимости его как топлива на сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях пищевой промышленности.
„Как с точки зрения цены, так и логистики и окружающей среды. Самая большая проблема для импорта с Запада — отсутствие в Эстонии береговой инфраструктуры, в Эстонии мог бы также быть терминал с мощностями для приема СПГ. Но это требует годы и миллионы“, - сказал он.
„На рынке СПГ имеются разные базы данных, и статистика противоречива. К тому же нужно учитывать, что различные виды СПГ на месте обрабатываются и смешиваются в новый продукт, что делает отчетность по объемам рынка еще более сложной“, - утверждал Адамсон.
„Пропан российского происхождения не составляет 2% энергетического потребления, речь идет лишь о доле пропана в общем энергетическом потреблении в Эстонии. Рыночная доля Alexela оценивается по различным продуктам в 35-40% . Другие крупные игроки на эстонском рынке СПГ — это AS Propaan, Vedelgaas OÜ ja Airok OÜ“, - отметил он.
*Elering опровергает утверждения исполнительного директора Alexela
Айн Костер, руководитель по коммуникациям Elering
Руководитель Alexela Адамсон утверждает, что „принадлежащая эстонскому государству компания Elering до сегодняшнего дня покупает электроэнергию из России“.
Это ложь.
Elering и другие управляющие энергосистем стран Балтии прекратили платить России за услугу поддержания частоты примерно год назад. Договор на использование этой услуги действовал до конца прошлого года, но уже во второй половине года мы этой услугой не пользовались и не платили за нее. С начала 2023 года у нас более нет договорных отношений с Россией и поэтому нет, естественно, и денежных платежей.
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