Я сначала подумала, что это шутка: студентам на хватает мест в тартуских общежитиях, ситуация не меняется

Аня - студентка первого курса Тартуского университета. Она, как и многие, дождалась открытия приема заявок на получение места и в этот же день подала ее. Однако позже оказалось, что для того, чтобы получить место, этого недостаточно. После открытия регистрации утром счет шел на минуты. Аня же отправила свою заявку после обеда.

Вот как описывает свою попытку получить жилье студентка: „На самом сайте с заявками не говорится, на каком ты месте, просто сказано - вы в очереди. Когда после того, как я отправила заявку прошла неделя и я никаких новостей не получила, я сама написала им - оказалось, что я на 517-м месте. Я сначала подумала, что это шутка, или что это какой-то код, но нет, оказалось, что это действительно мое место в очереди.“

RusDelfi связался с представителями Tartu Üliõpilasküla с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

„Ситуация такая же, как и каждый год. К сожалению, у нас не хватает мест для всех первокурсников. Мы не знаем точное количество студентов, не получивших места в студенческих общежитиях. Заявки создаются и отменяются, срок их действия истекает ежедневно. Кроме того, мы постоянно предлагаем места, этот процесс постоянно находится в движении“.

Однако если у первокурсников потенциально есть шанс дождаться очереди, то студентам старших курсов на это не стоит рассчитывать.

„Студенты первого курса имеют приоритет, а это значит, что остальным студентам старших курсов предложения о местах вообще не поступают. У них есть отдельная очередь заявок, которая приостановлена, чтобы мы могли предлагать места для студентов-первокурсников, - комментирует представитель общежития. - Мы не можем предсказать, решит ли строительство нового студенческого общежития эту проблему полностью“.

Прочитать развернутый вариант статьи можно тут.

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