Пришлось остаться в Нарве: кризис жилья в Тарту заставил студентку отказаться от учебы в университете

„Я была в шоке. Причем моя заявка должна была быть в порядке предпочтения, поскольку я студент Тартуского университета, да еще и первокурсница. Из троих моих знакомых, которые подавали на место, только одна его получила“.

„Ровно в 9:00 я нажала кнопку „Отправить“ и… ничего. Сайт завис. После многих нажатий на кнопку, заявление наконец-то отправилось. Это произошло в 9:03. Через пару минут мне пришло письмо, что я в очереди на место“.

Регистрация в этом году для первокурсников началась 14 июля в 9 утра. Девушка заранее заполнила заявку, чтобы отправить ее в первые минуты после открытия регистрации.

Предыдущая история произошла ровно года назад. Изменилась ли ситуация с жильем для студентов за это время? Ответом может послужить история Анастасии - студентки первого курса Тартуского университета.

Таким образом Маша так и не начала учебу в университете, а вернулась в Нарву. „На то были и личные причины, но в большей степени я приняла такое решение потому, что не нашлось жилья. Общежитие не предоставили, а снимать квартиру мне не позволяет мое финансовое положение и положение моей семьи. Решила, что в следующий раз поступать в другой город не буду даже пытаться“

„Было сказано, что ни в одном общежитии города нет мест. Минимальное время ожидания - два месяца. Я рассматривала съем небольшой квартиры или просто комнаты. Но по факту, съем - полное несоответствие цена/качество“ - рассказывает девушка. По ее словам, студент не способен платить за жилье минимум 200 евро в месяц без учета коммунальных услуг. К слишком большой плате за аренду добавляется плачевное состояние многих квартир, в некоторых случаях - отсутствие центрального отопления. „Многие квартиры абсолютно пустые, без элементарного набора мебели: кровати и стола. То есть, это - дополнительные расходы, - говорит Маша. - Я связывалась с арендодателями, но самые приемлемые варианты быстро разбирали. Места в общежитиях тоже так и не нашлось. В итоге я поняла, что жить мне уже негде“.

Маша поступила в Тартуский университет в 2022. Но получить образование ей так и не удалось. Причиной стала нехватка мест в общежитии.

Анастасия решила искать съемную квартиру. Если за одно место в общежитии коридорного типа просили 75 евро и 150 евро за общежитие типа „бокс“, где все коммунальные включены, то самые маленькие „однушки“ на окраине города стоили начиная с 250 евро без учета коммунальных платежей.

Чтобы сэкономить, Анастасия нашла еще одну девчонку, которая нуждалась в жилье. Она оказалась полячкой, приехавшей по проекту Erasmus+ на пол года, чтобы учиться в Kõrgeim Kunstikool Pallas. Девушки договорились снимать квартиру 50:50. По 250 евро с человека, полюс - коммунальные пополам. „Причем ее стипендия была 450 евро“ - вспоминает Анастасия.

Но позже оказалось, что снимать квартиру все-таки не придется. 17-го августа девушке пришло письмо - ей предложили место в общежитии. Начальная дата договора - 9 сентября, так как там на тот момент кто-то жил. Но студентка обрадовалась такому варианту. „Я очень рада что вместо 300 евро в месяц буду отдавать за жилье 75. Но странно думать, что на поиск места жительства пришлось потратить столько же нервов, как и на вступительные экзамены.“

Подробнее ознакомиться с ценами общежития можно на официальном сайте здесь.

„Он был студентом программы Erasmus и ему пришлось жить в таком спичечном коробке за 400 евро в месяц“

Аня - студентка первого курса Тартуского университета. Она, как и многие, дождалась открытия приема заявок на получение места и в этот же день подала ее. Однако позже оказалось, что для того, чтобы получить место, этого недостаточно. После открытия регистрации утром счет шел на минуты. Аня же отправила свою заявку после обеда.

„На самом сайте с заявками не говорится, на каком ты месте, просто сказано - вы в очереди. Когда после того, как я отправила заявку прошла неделя и я никаких новостей не получила, я сама написала им - оказалось, что я на 517-м месте. Я сначала подумала, что это шутка, или что это какой-то код, но нет, оказалось, что это действительно мое место в очереди.