03.10.2023, 08:00
Прожорливые мошенники: люди все чаще жалуются, что от их имени кто-то заказывает еду в Bolt и Wolt
Компании деньги не возвращают
ФОТО: | Delfi Meedia
Delfi уже писал ранее о мошенниках, которые делают заказы в Bolt и Wolt от имени другого человека. Сейчас проблема стала масштабнее - в полицию поступило не одно заявление с жалобой на злоумышленников. Как они это делают и есть ли шанс вернуть деньги?
Марина поделилась своим скриншотом со списанными деньгами в одной из местных Facebook-групп. В комментариях женщине посоветовали обратиться с заявлением в полицию. Вот что она рассказала RusDelfi: