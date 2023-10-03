Новости Эстонии
03.10.2023, 08:00

Прожорливые мошенники: люди все чаще жалуются, что от их имени кто-то заказывает еду в Bolt и Wolt

 
Компании деньги не возвращают
Анна Тамм
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ФОТО: Illustration by Nina Briantseva | Delfi Meedia

Delfi уже писал ранее о мошенниках, которые делают заказы в Bolt и Wolt от имени другого человека. Сейчас проблема стала масштабнее - в полицию поступило не одно заявление с жалобой на злоумышленников. Как они это делают и есть ли шанс вернуть деньги?

Марина поделилась своим скриншотом со списанными деньгами в одной из местных Facebook-групп. В комментариях женщине посоветовали обратиться с заявлением в полицию. Вот что она рассказала RusDelfi:

„Списали деньги за заказ который не делала. Долго пыталась добиться возврата у службы поддержки, долго пыталась узнать у них данные того, кто заказывал“.

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