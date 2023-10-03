Прожорливые мошенники: люди все чаще жалуются, что от их имени кто-то заказывает еду в Bolt и Wolt

Delfi уже писал ранее о мошенниках, которые делают заказы в Bolt и Wolt от имени другого человека. Сейчас проблема стала масштабнее - в полицию поступило не одно заявление с жалобой на злоумышленников. Как они это делают и есть ли шанс вернуть деньги?