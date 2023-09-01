Вот это номер! Без ведома клиента с его аккаунта заказали еду, Bolt деньги не возвращает

По словам одного из пользователей Bolt Food, он действительно испугался, когда вдруг увидел, что незнакомец заказал аккаунта еду на сумму 47 евро. В большинстве случае завладеть данными пользователя Bolt незнакомцам удается, когда он сам ими делится. „Часто люди заходят в свой аккаунт с чужого устройства, или пароли сделаны слишком легкодоступными“, - говорит руководитель группы компании Bolt по выявлению мошенничества Яанус Уудмяэ. Историю рассказывает издание Äripäev.