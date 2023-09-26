Родители детей с особыми потребностями: при переводе обучения на эстонский наши дети оказались забыты

Инициатор петиции Анна Фаттахова считает, что при переводе обучения на эстонский язык оказались забыты дети с особыми потребностями, для которых эстонский язык не является родным.

„В петиции мы просили не ужесточать требования по эстонскому языку к опорным специалистам, которые помогают детям с особыми образовательными потребностями, - говорит Фаттахова. - Однако Министерство образования заявило, что все дети с особыми потребностями должны учиться на эстонском. Малые классы и специальные группы в детских садах могут быть только временной мерой для отдельных детей с речевыми проблемами“.

По мнению подписавших петицию, такой подход нарушает права детей с особыми потребностями, так как они лишаются возможности посещать учебные заведения без ущерба для здоровья.

„Диагноз, поставленный врачом - серьезная причина. Его нельзя отменить даже самым хорошим законом. Эксперимент над здоровьем детей с особыми потребностями недопустим“, - считает Анна Фаттахова.

По ее словам, диагноз, который чаще всего служит основанием для определения ребенка в малый класс — РАС (расстройство аутистического спектра). От резкой смены среды при диагнозе „аутизм“ случается откат назад, а это полное аннулирование наработанных результатов. При этом исправить ситуацию крайне тяжело или невозможно. В результате такой реформы, опасается Фаттахова, все ученики малых классов в школе и специальных групп в детских садах окажутся в группе риска.

„Резкий переход на эстонский язык обучения в детском саду для детей с речевыми проблемами может помешать развитию элементарных жизненных навыков. Не только для семьи, но и для общества, важно получить самостоятельного человека, который сам заработает себе на кусок хлеба, а не станет клиентом дома по уходу, понимающим два-три эстонских слова“, - говорит Анна Фаттахова.

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