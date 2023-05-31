Нужен ли эстонский С1 педагогу, который работает с особыми детьми? Родители и учителя просят подписать петицию

Анна - мама особенного ребенка - и как никто другой знает, что помочь таким детям стать счастливыми может только правильный подход и грамотные преподаватели. Именно внимательные преподаватели и музыка помогли ее сыну подружиться с этим миром и вписаться в него - сейчас мальчик не только посещает концерты классической музыки, но и сам выступает на сцене.

Анну, как и других родителей, встревожил закон о переходе не эстоноязычное образование. И несмотря на то, что согласно действующему законодательству требование владеть эстонским на уровне С1 не будет распространяться на логопедов, социальных педагогов, опорных лиц и учителей, работающих с особыми детьми, ситуация может измениться.

„Я очень долго советовалась с юристами по этому вопросу, - говорит Анна - сама юрист по образованию. - Закон о школе принят в декабре 2022 года, но он ссылается на Закон о языке. Есть еще требования и инструкции. Именно на это действующее законодательство Министерство образования опирается, давая комментарии. Но на сайте министерства образования есть обещание заменить все это общим законом в августе“.

По словам Анны, в этом многообразии норм очень легко запутаться, поэтому они и обращаются к Рийгикогу с просьбой помнить о нуждах особенных детей, принимая все новые законодательные акты.

„Нам нужно „действовать на опережение“ и подать петицию уже сейчас, потому что когда примут закон - будет поздно. Будем верить в лучшее и надеяться, что о нас просто забыли, а мы - напомнили“, - говорит Анна. Ее встревожил тот факт, что, говоря о переходе на эстоноязычное образование в своих официальных интервью, члены Рийгикогу подчеркивали, что исключения делаться не будут, не упоминая о тех специалистах, которые работают с детьми с ограниченными потребностями.

„Я подняла эту тему в группе „Особики“, у поста более 300 лайков и комментариев было, хотя обычно такой активности у нас нет - все заняты детьми.