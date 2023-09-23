23.09.2023, 12:16
Со злости обесточивший целый город мужчина теперь выместил гнев на экскаваторе и отправился за решетку
ФОТО: | Delfi Meedia
Если за то, что целый город людей остался без электричества и воды, молодой человек получил условный срок, то теперь он должен провести в тюрьме почти три года, пишет Eesti Päevaleht.
Eesti Päevaleht писала в октябре прошлого года, как у молодого человека из Кунда Андрея (23) дома возникла напряженность с отцом, которую он выместил на подстанции, из-за чего во всем городе стало темно.