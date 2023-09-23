Новости Эстонии
23.09.2023, 12:16

Со злости обесточивший целый город мужчина теперь выместил гнев на экскаваторе и отправился за решетку

 
Pildil pole küll Kundas lõhutud masin, tegelikult kannatas seal hoopis Komatsu ekskavaator.
Pildil pole küll Kundas lõhutud masin, tegelikult kannatas seal hoopis Komatsu ekskavaator.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Если за то, что целый город людей остался без электричества и воды, молодой человек получил условный срок, то теперь он должен провести в тюрьме почти три года, пишет Eesti Päevaleht.

Eesti Päevaleht писала в октябре прошлого года, как у молодого человека из Кунда Андрея (23) дома возникла напряженность с отцом, которую он выместил на подстанции, из-за чего во всем городе стало темно.

Из недавнего судебного решения следует, что с момента вынесения последнего приговора успело пройти чуть более полугода, когда через неделю после Яанова дня в этом году Андрей решил поздно вечером проникнуть в кабину гусеничного экскаватора Komatsu.

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