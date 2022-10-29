ЧП и криминал
29.10.2022, 17:16

Молодой человек из Кунда психанул, оставил город без электричества и воды и отделался условным сроком

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Elering: Мы ужесточаем меры безопасности
Подстанция Elering в Кунда
Подстанция Elering в Кунда
ФОТО: Elering

Весенним вечером Андрей Капитонов (22) поссорился с отцом. Он решил выместить свою злобу, проникнув на территорию Elering и оставив Кунда и окрестности на полтора часа без электричества и на три часа без воды, - пишет Eesti Päevaleht.

Воскресным вечером 10 апреля, в 20:41 отключилось оборудование 110-киловольтной подстанции в Elering в Кунда. Результатом стало масштабное обесточивание жителей Кунда и окрестностей, дома которых получали питание от подстанции. Помимо работы производственных предприятий, была нарушена работа водоочистных сооружений. Водоснабжение в Кунда было прервано на три часа.

О серьезности инцидента свидетельствует заявление для прессы руководителя Elering Таави Вескимяги, в котором он назвал случившееся беспрецедентным. „Действия злоумышленника свидетельствуют о том, что это был человек, знакомый с электрооборудованием, и его действие было целенаправленным“, — заявил он спустя сутки о нападении на подстанцию“.

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