29.10.2022, 17:16
Молодой человек из Кунда психанул, оставил город без электричества и воды и отделался условным сроком(6)
Elering: Мы ужесточаем меры безопасности
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Весенним вечером Андрей Капитонов (22) поссорился с отцом. Он решил выместить свою злобу, проникнув на территорию Elering и оставив Кунда и окрестности на полтора часа без электричества и на три часа без воды, - пишет Eesti Päevaleht.
Воскресным вечером 10 апреля, в 20:41 отключилось оборудование 110-киловольтной подстанции в Elering в Кунда. Результатом стало масштабное обесточивание жителей Кунда и окрестностей, дома которых получали питание от подстанции. Помимо работы производственных предприятий, была нарушена работа водоочистных сооружений. Водоснабжение в Кунда было прервано на три часа.