Будет ли Эстония экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста?

В Украине действует военное положение. Это значит, что все мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за пределы государства. Однако несколько способов уехать все же существует. Например, выехать за границу может мужчина, на содержании которого находится три или более несовершеннолетних детей. Те, кого сняли с воинского учета или те, кто временно непригоден к службе – также могут покинуть страну.