Новости Эстонии
22.09.2023, 15:43

Будет ли Эстония экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста?

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Foto: Kiur Kaasik

В Украине действует военное положение. Это значит, что все мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за пределы государства. Однако несколько способов уехать все же существует. Например, выехать за границу может мужчина, на содержании которого находится три или более несовершеннолетних детей. Те, кого сняли с воинского учета или те, кто временно непригоден к службе – также могут покинуть страну.

Другой способ – это стать волонтером. И это, вероятно, самый распространенный способ для нелегальной переправки мужчин в страны Европы. Цена за такую услугу может достигать 15 000 долларов за переправку. Подробней можно почитать по ссылке.

Будет ли Эстония экстрадировать в Украину мужчин, нарушавших закон?

„Эстония может экстрадировать преступника в Украину, если..

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