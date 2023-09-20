Каллас на конференции Äriplaan: сейчас подходящее время для структурных реформ, Эстония преодолела и инфляционный, и энергетический кризисы(30)
Премьер-министр Кая Каллас сказала на ежегодной экономической конференции издания Äripäev, что экономическая ситуация благоприятствует осуществлению структурных реформ. Она ознакомила слушателей с достигнутым правительством соглашением по государственному бюджету и подчеркнула, что порядок в государственных финансах имеет важное значение для предпринимателей.
В своем выступлении премьер-министр отметила, что если обычно экономическая ситуация выглядит как явный бум или явный спад, то сейчас это не так. „Картина необычайно пестрая. Хотя темпы роста ВВП, промышленного производства и экспорта явно разочаровывают, а уверенность невысока, общая высокая рентабельность делового сектора, низкий уровень безработицы и гораздо более высокая надежность поставок энергоносителей в преддверии нынешней зимы являются в высшей степени позитивными факторами. В такой ситуации легко поддаться искушению излишне обобщать или рисовать либо слишком мрачную, либо слишком радужную картину. Истина же находится где-то посередине“, – сказала Каллас. При этом она выразила признательность эстонским предпринимателям, которые за последний год создали десятки тысяч новых рабочих мест.
По словам Каллас, к настоящему времени Эстония преодолела и инфляционный, и энергетический кризисы. „Я считаю, что помимо резкого снижения цен на энергоносители и улучшения их доступности, предпринятые до сих пор шаги по упорядочению государственных финансов способствовали снижению инфляционного давления, – сказала премьер-министр. – Устойчивое состояние государственных финансов означает высокий рейтинг государства, что обеспечивает предпринимателям более низкие процентные ставки, низкую инфляцию, иностранные инвестиции, а также возможность долгосрочного планирования своей деятельности. Нынешние трудные решения не популярны, но ими мы расплачиваемся за популярные решения прошлого“, – подчеркнула она.
Премьер-министр призвала предпринимателей подумать о том, что может стать новым источником дохода для страны, из которого поступят недостающие деньги для обеспечения государственной безопасности в широком плане. „К концу июня мы должны найти решение“, – добавила Каллас.
Говоря об экономических трудностях, Каллас отметила продолжающийся экономический спад в Северной Европе, особенно в секторах недвижимости и строительства, которые являются важным рынком для эстонских предприятий, чьи связи со Швецией и Финляндией значительно теснее, чем у наших соседей в странах Балтии. Продолжается и кризис безопасности, в результате которого прервались торговые контакты с Россией, развязавшей агрессию против Украины. „Россия постоянно проверяет, насколько далеко она может зайти, поэтому мы увеличили наши расходы на оборону до 3% от ВВП. Сегодня мы защищены лучше, чем когда бы то ни было, и это является важнейшим столпом эстонской деловой среды“, – сказала Каллас.
Премьер-министр призвала предпринимателей проводить структурные реформы и обеспечить быстрое движение инноваций из лабораторий в производство. Решения правительства не экономить на высшем образовании, ценить научно-исследовательскую деятельность, стимулировать „зеленые“ реформы и снижать налоговую нагрузку на рабочую силу должны этому помочь.
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