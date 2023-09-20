Каллас на конференции Äriplaan: сейчас подходящее время для структурных реформ, Эстония преодолела и инфляционный, и энергетический кризисы

В своем выступлении премьер-министр отметила, что если обычно экономическая ситуация выглядит как явный бум или явный спад, то сейчас это не так. „Картина необычайно пестрая. Хотя темпы роста ВВП, промышленного производства и экспорта явно разочаровывают, а уверенность невысока, общая высокая рентабельность делового сектора, низкий уровень безработицы и гораздо более высокая надежность поставок энергоносителей в преддверии нынешней зимы являются в высшей степени позитивными факторами. В такой ситуации легко поддаться искушению излишне обобщать или рисовать либо слишком мрачную, либо слишком радужную картину. Истина же находится где-то посередине“, – сказала Каллас. При этом она выразила признательность эстонским предпринимателям, которые за последний год создали десятки тысяч новых рабочих мест.

По словам Каллас, к настоящему времени Эстония преодолела и инфляционный, и энергетический кризисы. „Я считаю, что помимо резкого снижения цен на энергоносители и улучшения их доступности, предпринятые до сих пор шаги по упорядочению государственных финансов способствовали снижению инфляционного давления, – сказала премьер-министр. – Устойчивое состояние государственных финансов означает высокий рейтинг государства, что обеспечивает предпринимателям более низкие процентные ставки, низкую инфляцию, иностранные инвестиции, а также возможность долгосрочного планирования своей деятельности. Нынешние трудные решения не популярны, но ими мы расплачиваемся за популярные решения прошлого“, – подчеркнула она.

Премьер-министр призвала предпринимателей подумать о том, что может стать новым источником дохода для страны, из которого поступят недостающие деньги для обеспечения государственной безопасности в широком плане. „К концу июня мы должны найти решение“, – добавила Каллас.