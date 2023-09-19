Бюджет составлен. Введение автоналога переносится, зарплаты спасателей и полицейских не повысят

Это означает, что зарплаты полицейских и спасателей не вырастут. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс утверждает, что, скорее всего, где-то придется закрыть какую-то спасательную команду.

Работникам публичного сектора зарплаты заморозят к следующему году.

Налог на лимонад и транспортные средства введут в 2025 году То есть в следующем, 2024 году, ни одного нового налога введено не будет.

„В 2024 году не будет никаких новых налогов сверх тех, которые мы уже ввели“, - заявила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

Отдельного налога для банков не введут, но банки будут выводить солидарно больше дивидендов (и соответственно платить с них больше налогов). Лаури Ляэнеметс (Социал-демократы) отметил, что доходы от дивидендов, конечно, будут значительно ниже, чем банковский налог, предложенный соцдемами, но все равно оценил это как положительное развитие: за два года вклад банков бы составил 120 миллионов, отметил он на пресс-конференции.

В бюджетной стратегии на 2025 год зияет 400-миллионная дыра, которую планируют заполнить с помощью отдельного налога. В ходе переговоров было решено заняться этим налогом в течение следующих 9 месяцев - причина тому, по словам министров, - надежда привлечь людей к процессу обсуждения.

„К июлю мы примем решение“, - отметила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ). По ее словам, решение должно быть максимально всеобъемлющим, поскольку финансирование требуется в сфере государственной безопасности.

Сокращений в сфере образования не будет, но три министерства с самыми большими бюджетами ждут большие сокращения (на 150 млн евро).

Точные цифры сегодня не раскрываются под предлогом приведения в порядок электронных таблиц и недопущения фактических ошибок.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.