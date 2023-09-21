Главный экономист крупнейшего эстонского банка: пробел в бюджете в 400 миллионов евро - ничего критичного

„В то же время растут ожидания общества в отношении общественных услуг и увеличения государственного финансирования. Одни только изменения в возрастной структуре населения и рост геополитических рисков приведут к увеличению расходов и потребности в инвестициях“, - говорит Мертсина.

Он добавляет, что роль общественного сектора будет возрастать наряду с достижением климатических целей и переходом к более зеленой экономике. Общая занятость в общественном секторе составляет около одной пятой, а в более узком правительственном секторе - 18% от общей занятости. Если исключить учителей, фонд зарплаты которых не будет заморожен в следующем году, то эта доля будет все же составлять 15%, что достаточно много для экономии бюджетных средств.

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„Если замораживание фонда оплаты труда в общественном секторе приведет к повышению эффективности работы и рабочих процессов, это будет хорошо. В противном случае это будет лишь временная экстренная мера. Поскольку повышение налогов будет тормозить восстановление экономики, отсрочка некоторых налогов до следующего года является позитивным шагом. Кроме того, это даст предприятиям и обществу больше времени на подготовку. И сможем увидеть, насколько точным окажется финансовый прогноз Министерства финансов“, - сказал экономист.

Тыну Мертсина отмечает, что хотя в Эстонии налоги на потребление высоки по сравнению с Европейским союзом, правильно больше облагать налогом товаров и услуг, которые наносят вред здоровью и загрязняют окружающую среду. Поэтому, по его мнению, дополнительное налогообложение подслащенных напитков является уместным.