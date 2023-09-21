Главный экономист крупнейшего эстонского банка: пробел в бюджете в 400 миллионов евро - ничего критичного(3)
По словам главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, то, что Эстония нуждается в расширении налоговой базы и/или повышении налогов, было известно уже давно. Наше налоговое бремя - одно из самых низких в Европейском союзе, а расходы правительственного сектора значительно ниже средних по ЕС. Однако, по его мнению, налоговый пробел в размере 400 млн евро не является чем-то критичным, пишет Ärileht.
„В то же время растут ожидания общества в отношении общественных услуг и увеличения государственного финансирования. Одни только изменения в возрастной структуре населения и рост геополитических рисков приведут к увеличению расходов и потребности в инвестициях“, - говорит Мертсина.
Он добавляет, что роль общественного сектора будет возрастать наряду с достижением климатических целей и переходом к более зеленой экономике. Общая занятость в общественном секторе составляет около одной пятой, а в более узком правительственном секторе - 18% от общей занятости. Если исключить учителей, фонд зарплаты которых не будет заморожен в следующем году, то эта доля будет все же составлять 15%, что достаточно много для экономии бюджетных средств.
„Если замораживание фонда оплаты труда в общественном секторе приведет к повышению эффективности работы и рабочих процессов, это будет хорошо. В противном случае это будет лишь временная экстренная мера. Поскольку повышение налогов будет тормозить восстановление экономики, отсрочка некоторых налогов до следующего года является позитивным шагом. Кроме того, это даст предприятиям и обществу больше времени на подготовку. И сможем увидеть, насколько точным окажется финансовый прогноз Министерства финансов“, - сказал экономист.
Тыну Мертсина отмечает, что хотя в Эстонии налоги на потребление высоки по сравнению с Европейским союзом, правильно больше облагать налогом товаров и услуг, которые наносят вред здоровью и загрязняют окружающую среду. Поэтому, по его мнению, дополнительное налогообложение подслащенных напитков является уместным.
„То, что правящая коалиция не смогла найти в бюджете на 2025 год необходимые 400 млн евро, что составляет почти 2% от доходов, прогнозируемых Министерством финансов на 2025 год, не является, на мой взгляд, чем-то критическим, - считает он. - Речь идет о бюджете на 2025 год, и если так сложно найти доходы, то нецелесообразно искать их в спешке. В то же время эта тема должна оставаться в фокусе общественного внимания, когда ей вновь будут заниматься“.
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