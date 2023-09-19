Правительство планирует вписать в бюджет 2025 года строку доходов в 400 млн евро без указания источника

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), и министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) заявили, что в контексте бюджета обсуждается один крупный новый источник доходов, по словам Вырклаэва, это дополнительный налог.

Премьер-министр добавила, что если раньше правительство обвиняли в том, что оно договаривается о повышении налогов без привлечения общественности, то теперь коалиция хочет провести общественные дебаты о введении возможного дополнительного налога.

„В ответ на этот упрек мы найдем время для широкого обсуждения того, где мы могли бы найти дополнительные источники доходов, – заверила Каллас. – Оппозиция, СМИ, все могут принять участие и высказать свое мнение“.

„Мы постараемся привлечь к дискуссии всех и сделать это так, чтобы у нас было время обсудить и договориться о том, какая должна быть база, от чего мы отталкиваемся. Кто при этом пострадает больше, а кто меньше, чтобы у нас было время составить намерение о разработке законопроекта, время обсудить и договориться со всеми“, – добавила премьер-министр.

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