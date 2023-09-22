Гроза тартуских уличных негодяев „отжимал“ наркотики у мелких дилеров

„Я не совершил ничего катастрофического. Конечно, я не невинная овечка, но и ничего ужасного, на мой взгляд, не делал. Если уж говорить о мафии, то я видел телепередачу об Ассаре Паулусе“, - сказал Гаврилин в суде. Произнося последнее слово подсудимого, он отметил, что несколько лет назад человек, связанный с группировкой Паулуса, получил за убийство и причастность к организованной преступности меньший срок, чем прокурор требует для него — обычного наркомана.