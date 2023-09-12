Лидера преступной группировки, желавшего установить в Тарту монополию на рынке наркотиков, пощадили. Теперь ищут его новых жертв

Во вторник в полиции заявили о поиске возможных жертв Гаврилина, которого подозревают в преступлениях против личности. Если посмотреть на его криминальное прошлое, то на самом деле он все еще должен находиться в тюрьме. Собственно, в 2018 году Гаврилина признали виновным в совершении целого ряда преступлений.

Летом 2015 года Гаврилин был задержан. В 2016 году - приговорен судом первой инстанции к 15 годам лишения свободы, этот срок должен был закончиться только в мае 2030 года. Через два года окружной суд постановил, что Гаврилин не был таким уж влиятельным бандитом, каким его представляло обвинение. Тем не менее, преступления Гаврилина были тяжкими.