ЧП и криминал
12.09.2023, 11:15

Лидера преступной группировки, желавшего установить в Тарту монополию на рынке наркотиков, пощадили. Теперь ищут его новых жертв

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В 2016 году Владимира Гаврилина признали виновным в организации преступной группировки.
В 2016 году Владимира Гаврилина признали виновным в организации преступной группировки.
ФОТО: PPA

Задержанный в День знаний Владимир Гаврилин должен был находиться за решеткой до 2026 года, но в позапрошлом году был освобожден безо всякого надзора.

Во вторник в полиции заявили о поиске возможных жертв Гаврилина, которого подозревают в преступлениях против личности. Если посмотреть на его криминальное прошлое, то на самом деле он все еще должен находиться в тюрьме. Собственно, в 2018 году Гаврилина признали виновным в совершении целого ряда преступлений.

Летом 2015 года Гаврилин был задержан. В 2016 году - приговорен судом первой инстанции к 15 годам лишения свободы, этот срок должен был закончиться только в мае 2030 года. Через два года окружной суд постановил, что Гаврилин не был таким уж влиятельным бандитом, каким его представляло обвинение. Тем не менее, преступления Гаврилина были тяжкими.

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