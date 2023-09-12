12.09.2023, 11:15
Лидера преступной группировки, желавшего установить в Тарту монополию на рынке наркотиков, пощадили. Теперь ищут его новых жертв(6)
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Задержанный в День знаний Владимир Гаврилин должен был находиться за решеткой до 2026 года, но в позапрошлом году был освобожден безо всякого надзора.
Во вторник в полиции заявили о поиске возможных жертв Гаврилина, которого подозревают в преступлениях против личности. Если посмотреть на его криминальное прошлое, то на самом деле он все еще должен находиться в тюрьме. Собственно, в 2018 году Гаврилина признали виновным в совершении целого ряда преступлений.