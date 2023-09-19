Экономика
19.09.2023, 22:05

Ансип о смягчении требований к бюджету: очень безответственное поведение

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Андрус Ансип
Андрус Ансип
ФОТО: Kuvatõmmis | Delfi Meedia

Правительство хочет смягчить Закон о формировании бюджета и требования к дефициту государственной казны. Это позволит правящей коалиции не проводить столь крупные урезания расходов следующего года, а также последующих четырех лет. Бывший премьер-министр Андрус Ансип резко отрицательно относится к такому намерению.

Депутат Европарламента и бывший премьер-министр Андрус Ансип призывает подумать о будущем уже сегодня, передает rus.err.

„Конечно, я хорошо к этой затее не отношусь. Решение проблемы отодвигается в далекое будущее, которое не обещает быть лучше, чем положение сейчас. Может быть и хуже. Это очень безответственное поведение. Еще хуже я отношусь к идее объединения двух резервов – стабилизационного и резерва ликвидности, потому что логично, что следующим после объединения шагом будет изъятие всех денег. И резерв опустеет“, – сказал он.

В 2017 году правительство Юри Ратаса ослабило бюджетные правила, позволив бюджету уходить в структурный дефицит.

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