Ансип о смягчении требований к бюджету: очень безответственное поведение

„Конечно, я хорошо к этой затее не отношусь. Решение проблемы отодвигается в далекое будущее, которое не обещает быть лучше, чем положение сейчас. Может быть и хуже. Это очень безответственное поведение. Еще хуже я отношусь к идее объединения двух резервов – стабилизационного и резерва ликвидности, потому что логично, что следующим после объединения шагом будет изъятие всех денег. И резерв опустеет“, – сказал он.