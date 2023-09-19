Требования к планированию госбюджета смягчаются. На обратную связь по законопроекту Минфин дал всего два дня

Кая Каллас вчера сообщила Delfi, что правительство идет по пути смягчения базового закона о госбюджете. „Идея состоит в том, чтобы связать этот вопрос с европейскими критериями. Мы установили для себя ранее более строгие, чем европейские, ограничения“.

Теперь проект отправлен на согласование. „Цель законопроекта - изменить содержащиеся в Законе о государственном бюджете правила сбалансированности государственного сектора, которые являются основой подготовки государственного бюджета. В результате изменений правила внутреннего бюджета Эстонии приведены в соответствие с ограничениями, допускаемыми законодательством ЕС и международными соглашениями, отменяя действовавшие до сих пор более строгие требования, которые оказались слишком ограничительными при планировании бюджета, особенно в условиях крупных экономических кризисов и их выхода. Законодательство ЕС и международные соглашения позволяют более гибко подходить к планированию госбюджета в сложных экономических условиях“, - говорится в пояснительной записке.

Изменения, внесенные законопроектом:

* В качестве основы для планирования баланса бюджета государственного сектора предусмотрено соглашение о стабильности, координации и управлении экономическим и валютным союзом.

* Согласно вышеупомянутому соглашению, годовая структурная позиция государственного бюджета находится в равновесии, если годовая структурная финансовая позиция сектора государственного управления соответствует среднесрочной цели для конкретной страны, установленной пересмотренным Пактом стабильности и роста, в соответствии с вышеупомянутым соглашением, минимальный структурный дефицит которого составляет 0,5 процента ВВП в текущих ценах. Кроме того, если уровень государственного долга ниже 60% ВВП и риски, связанные с долгосрочной устойчивостью государственных финансов, низкие, минимальный уровень структурного дефицита может достичь одного процента ВВП в рамках среднесрочной бюджетной цели.

* Закон исключает механизм компенсации.