Требования к планированию госбюджета смягчаются. На обратную связь по законопроекту Минфин дал всего два дня
Кая Каллас вчера сообщила Delfi, что правительство идет по пути смягчения базового закона о госбюджете. „Идея состоит в том, чтобы связать этот вопрос с европейскими критериями. Мы установили для себя ранее более строгие, чем европейские, ограничения“.
Теперь проект отправлен на согласование. „Цель законопроекта - изменить содержащиеся в Законе о государственном бюджете правила сбалансированности государственного сектора, которые являются основой подготовки государственного бюджета. В результате изменений правила внутреннего бюджета Эстонии приведены в соответствие с ограничениями, допускаемыми законодательством ЕС и международными соглашениями, отменяя действовавшие до сих пор более строгие требования, которые оказались слишком ограничительными при планировании бюджета, особенно в условиях крупных экономических кризисов и их выхода. Законодательство ЕС и международные соглашения позволяют более гибко подходить к планированию госбюджета в сложных экономических условиях“, - говорится в пояснительной записке.
Изменения, внесенные законопроектом:
* В качестве основы для планирования баланса бюджета государственного сектора предусмотрено соглашение о стабильности, координации и управлении экономическим и валютным союзом.
* Согласно вышеупомянутому соглашению, годовая структурная позиция государственного бюджета находится в равновесии, если годовая структурная финансовая позиция сектора государственного управления соответствует среднесрочной цели для конкретной страны, установленной пересмотренным Пактом стабильности и роста, в соответствии с вышеупомянутым соглашением, минимальный структурный дефицит которого составляет 0,5 процента ВВП в текущих ценах. Кроме того, если уровень государственного долга ниже 60% ВВП и риски, связанные с долгосрочной устойчивостью государственных финансов, низкие, минимальный уровень структурного дефицита может достичь одного процента ВВП в рамках среднесрочной бюджетной цели.
* Закон исключает механизм компенсации.
Если предположить, что среднесрочная бюджетная цель установлена на уровне -1,0% ВВП, изменение позволяет на четыре года, то есть 2024-2027 годы, планировать бюджеты с общим дефицитом на 1,9 млрд евро выше, чем по действующим правилам.
Согласно летнему прогнозу Минфина на 2023 год, экономические условия в 2024 году таковы, что корректировки структурной позиции бюджета не потребуется. Планируется, что проект вступит в силу 1 января 2024 года.
Минфин дал на ответ всего за два дня, то есть ответ ожидается к 21 сентября.
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