Раймонд Кальюлайд о словах Кылварта: он вводит людей в заблуждение

RusDelfi приводил слова нового лидера Центристской партии Михаила Кылварта о том, что планируемые резкие сокращения в различных секторах усугубят экономический спад. При этом политик отметил, что искать способы сэкономить все же надо. Однако основной акцент был сделан на то, что расходы бюджета нужно увеличивать.

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„Уважаемый Михаил Кылварт тут, конечно, ошибается, - прокомментировал высказывание Кылварта у себя на странице Facebook член Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Соцдемы). - Или, правильнее было бы сказать, вводит людей в заблуждение и на это важно указать“.

„Правильно, что у нас происходит спад экономики, и правительство, конечно, должно сделать все возможное, чтобы как можно быстрее обратить этот спад вспять, - согласился политик с Кылвартом. - Более того. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши темпы экономического роста были значительно выше, чем в других странах Европейского Союза, что создаст предпосылки для того, чтобы мы догнали и даже перегнали по уровню жизни населения более благополучные европейские страны, а в какой-то момент и страны Северной Европы“.

По словам Кальюлайда, это возможно, и это должно быть целью правительства.

Однако, написал Кальюлайд, проблемы, которые происходят из большого дефицита государственного бюджета, не могут оставаться нерешенными. „А проблема госбюджета обусловлена тем, что наши постоянные расходы существенно превышают наши постоянные доходы, - добавил он, - и эта проблема не может быть решена тем способом, который предлагает уважаемый лидер Центристской партии. Хотелось бы надеяться, что он сам это знает и понимает“.ц