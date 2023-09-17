Михаил Кылварт: бухгалтерским подходом экономику не спасти(1)
На переговорах по бюджету правительству следует сосредоточиться на создании предпосылок для экономического роста, сейчас поступающие сигналы говорят об обратном, сказал председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Кылварт отметил, что кризис, который стремительно набирает обороты, вызван несколькими причинами: пандемией, дефицитом газа и войной России против Украины. „Кризис не является чем-то уникальным – экономика не может все время расти, она развивается циклами: за ростом всегда следует спад, за спадом - рост“, - сказал Кылварт, - Во время спада мы должны сфокусироваться на том, что мы можем сделать, чтобы смягчить его влияние и как можно скорее войти в следующую фазу – роста. Однако правительство предлагает ответ, который, по сути, сводится к тому, что мы не будем ничего предпринимать, а начнем экономить деньги и урезать“.
По словам Кылварта, в ситуации, когда у нас нет возможности влиять на ряд внешних факторов, необходимо делать все, чтобы экономика и жители Эстонии пережили кризис максимально безболезненно.
„Во время спада экономики, когда снижается спрос, сокращаются частные инвестиции и реальные доходы, необходимо инвестировать в экономику, чтобы, насколько это возможно, удержать ее на плаву. Повышение налогов затронет прежде всего людей с низкими доходами. Поддержка предприятий, в первую очередь малых и средних, стимулирование кредитования, инвестиции в образование и инфраструктуру, а также сохранение рабочих мест – это меры, которые ученые-экономисты называют противоциклическими, они предусматривают увеличение расходов госбюджета, а не сокращение“, - сказал Кылварт.
Он согласился с тем, что необходимо искать возможности, как сэкономить, но отметил, что планируемые резкие сокращения в различных секторах усугубят экономический спад. „Для смягчения влияния кризиса, когда доходы бюджета ограничены, правительство, которое заботится о людях, думает либо об использовании накопленных во время фазы экономического роста запасов резервного фонда, либо о взятии кредита“, - сказал Кылварт.
„Конечно же, кредит придется выплачивать. Но чем эффективнее государство поддерживает экономику, тем стабильнее будут развиваться предприятия на следующем этапе экономического цикла. Это означает, что налоговые поступления будут больше, и мы сможем выплатить кредит безболезненно. Именно поэтому развитые страны ЕС не боятся брать кредиты, бóльшую активность в данном вопросе следовало бы проявить и Эстонии. У нас и так самый низкий показатель госдолга по Евросоюзу. Этим можно гордиться во время экономического роста, однако в период спада стремиться к бюджетному равновесию путем сокращений недальновидно“, - подчеркнул Кылварт.
Кылварт признал, что с беспокойством следил за переговорами по бюджету в Вихула. „Вместо того, чтобы принимать стратегические решения, наши уважаемые члены правительства проводили семинар по бухгалтерскому учету“, - отметил он.