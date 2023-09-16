Новости Эстонии
16.09.2023, 17:37

Ведущий уголовное дело против Осипенко прокурор переезжает на работу в Таллинн

 
Прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель.
Прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Специализирующийся на расследовании связанных с коррупцией уголовных дел окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель пойдет на повышение - с 1 октября он станет государственным прокурором, пишет rus.err.ee.

С таким предложением к министру юстиции Калле Лаанету недавно обратился генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас.

Как следует из подписанного Пармасом приказа, Алан Рюйтель назначен на должность госпрокурора на период с 1 октября и до возвращения на ранее занимавшую эту же позицию Лауру Вайк, которая сейчас работает советником в Министерстве юстиции.

В настоящее время Алан Рюйтель отвечает за расследование уголовного дела против предпринимателя Николая Осипенко, которого подозревают в коррупции, а также связанных с ним группой лиц.

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