Ведущий уголовное дело против Осипенко прокурор переезжает на работу в Таллинн
Специализирующийся на расследовании связанных с коррупцией уголовных дел окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель пойдет на повышение - с 1 октября он станет государственным прокурором, пишет rus.err.ee.
С таким предложением к министру юстиции Калле Лаанету недавно обратился генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас.
Как следует из подписанного Пармасом приказа, Алан Рюйтель назначен на должность госпрокурора на период с 1 октября и до возвращения на ранее занимавшую эту же позицию Лауру Вайк, которая сейчас работает советником в Министерстве юстиции.
В настоящее время Алан Рюйтель отвечает за расследование уголовного дела против предпринимателя Николая Осипенко, которого подозревают в коррупции, а также связанных с ним группой лиц.
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