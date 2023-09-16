Финляндия не планирует конфисковать автомобили с российскими номерами(1)
Финляндия в субботу в полночь присоединилась к запрету въезда легковых автомобилей с российскими номерами, ранее на этой неделе введенному Литвой, Латвией и Эстонией. При этом уже находящиеся в стране российские машины финские власти конфисковывать не планируют. Как минимум пока, пишет rus.err.ee.
„Финляндия вводит запрет в субботу в 00:00. Реализация запрета означает, что автомобилям с российскими номерами будет запрещен въезд в страну“, - заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, слова которой приводят радионовости ERR.
При этом будет действовать ряд исключений.
„В дальнейшем в Финляндию можно ввезти легковой автомобиль, зарегистрированный в России, только гражданину ЕС, постоянно проживающему в России, члену его семьи, дипломату или приравненному к нему лицу, либо по гуманитарным соображениям“, - добавила министр.
Еще больше информации про конфискацию машин с российскими номерами читайте ЗДЕСЬ.
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