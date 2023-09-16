Финляндия не планирует конфисковать автомобили с российскими номерами

„Финляндия вводит запрет в субботу в 00:00. Реализация запрета означает, что автомобилям с российскими номерами будет запрещен въезд в страну“, - заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, слова которой приводят радионовости ERR.

При этом будет действовать ряд исключений.

„В дальнейшем в Финляндию можно ввезти легковой автомобиль, зарегистрированный в России, только гражданину ЕС, постоянно проживающему в России, члену его семьи, дипломату или приравненному к нему лицу, либо по гуманитарным соображениям“, - добавила министр.

Еще больше информации про конфискацию машин с российскими номерами читайте ЗДЕСЬ .

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