За рубежом
16.09.2023, 12:21

Финляндия не планирует конфисковать автомобили с российскими номерами

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ФОТО: Lauri Heino | Scanpix

Финляндия в субботу в полночь присоединилась к запрету въезда легковых автомобилей с российскими номерами, ранее на этой неделе введенному Литвой, Латвией и Эстонией. При этом уже находящиеся в стране российские машины финские власти конфисковывать не планируют. Как минимум пока, пишет rus.err.ee.

„Финляндия вводит запрет в субботу в 00:00. Реализация запрета означает, что автомобилям с российскими номерами будет запрещен въезд в страну“, - заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, слова которой приводят радионовости ERR.

При этом будет действовать ряд исключений.

„В дальнейшем в Финляндию можно ввезти легковой автомобиль, зарегистрированный в России, только гражданину ЕС, постоянно проживающему в России, члену его семьи, дипломату или приравненному к нему лицу, либо по гуманитарным соображениям“, - добавила министр.

Еще больше информации про конфискацию машин с российскими номерами читайте ЗДЕСЬ.

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