МК Эстония
16.09.2023, 22:00

Смена паспорта: как получить эстонское гражданство и отказаться от российского?

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Больше полугода: столько потребуется, чтобы получить гражданство Эстонии.
Больше полугода: столько потребуется, чтобы получить гражданство Эстонии.
ФОТО: Иллюстративное фото. Коллаж: Марек Паю

Серопаспортники и граждане России, живущие здесь давно, имеют право ходатайствовать о гражданстве Эстонской Республики. Но так как ЭР двойное гражданство не признает, от своего прошлого паспорта придется отказаться. Какие процедуры нужно пройти, чтобы сменить гражданство, узнавала „МК-Эстония“.

Для получения эстонского гражданства нужно сдать два экзамена – на знание языка и на знание Конституции, а также Закона о гражданстве.

„Моя пожилая мама уже несколько лет пытается сдать экзамен на B1, – сообщила редакции „МК-Эстонии Юлиана. – И вроде как государство борется за скорейшее избавление от серопаспортников. Но мама столкнулась с тем, что экзамены переносят на другие дни, и неважно, что человеку эти даты не подходят. Люди тратят огромные деньги на репетиторов, чтобы в преклонном возрасте все же выучить язык и получить гражданство страны, в которой они живут, но экзамены разбивают на части, переносят на три месяца… Хотелось бы, чтобы Эстония научилась ценить свой народ – действиями, а не на словах“.

Получение эстонского гражданства

Языковой экзамен состоит из двух частей, письменной и устной.

„Не имеет значения, в каком порядке и в какой период времени сдают экзамены. Один экзамен можно сдать на несколько лет раньше, чем другой, – говорит представитель Министерства внутренних дел Керсти Рингметс. – Для получения гражданства необходимо сдать экзамен по эстонскому языку – как минимум на уровень B1. Конечно, всегда можно сдать его и на более высокий уровень. Если человек не может сдавать экзамены по состоянию здоровья, он должен предоставить решение экспертной комиссии, которое частично или полностью освобождает его от сдачи экзаменов. Людей старше 65 лет освобождают от письменной части экзамена по эстонскому языку“.

После сдачи всех экзаменов нужно лично подать заявление в Департамент полиции и погранохраны на получение гражданства Эстонии. Для этого на сайте ведомства необходимо забронировать время. К заявлению нужно приложить пакет документов. Данные, которые содержатся в национальных базах данных, предоставлять не нужно.

„Если человек выполнил все вышеперечисленные условия для получения гражданства и подал заявление в Департамент полиции и погранохраны, ему выдадут справку, что заявление принято к рассмотрению, – объясняет представитель МВД. – Если человек – гражданин другой страны, т. е. он не является лицом с неопределенным гражданством или лицом без гражданства, то он должен обратиться за справкой в соответствующее учреждение своей страны гражданства или посольство своей страны и предоставить ходатайство об освобождении от нынешнего гражданства“.

Перечень документов, которые необходимо предоставить, зависит от требований каждой конкретной страны, и их необходимо запрашивать в соответствующем посольстве.

„Департамент полиции и погранохраны передает заявление о предоставлении гражданства Эстонии вместе с мотивированным предложением по принятию решения о предоставлении гражданства Эстонии Правительству Республики в течение шести месяцев с момента регистрации и принятия заявления на рассмотрение, – отмечает Рингметс. – Решение о предоставлении гражданства принимает Правительство Республики. Процедура получения гражданства занимает в среднем 7–8 месяцев. Если человек не предоставил все необходимые документы или нужно выяснить дополнительные обстоятельства и т. п. , срок процедуры при необходимости продлевают, и она может занять больше времени“.

Отказ от российского гражданства

Тем, кто хочет перейти в эстонское гражданство из гражданства РФ, нужно пройти процедуру отказа от имеющегося гражданства.

В посольстве РФ в Таллинне поясняют, что консульский отдел Посольства России в Эстонии принимает документы для оформления выхода из гражданства Российской Федерации строго в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“.

„Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства РФ и принятие решений о выходе из гражданства РФ в упрощенном порядке осуществляются в срок до 6 месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом, – комментируют в посольстве. – После того, как ходатайство рассмотрено, заявителя приглашают на прием в консульский отдел для того, чтобы сдать паспорт гражданина России и получить справку о выходе из российского гражданства. Решения по заявлениям о выходе из гражданства РФ в упрощенном порядке лиц старше 14 лет принимаются Посольством по предварительному согласованию с ФСБ России и МВД России на предмет отсутствия оснований для отклонения заявлений“.

Список документов, необходимых для оформления выхода из гражданства РФ, а также требования консульского отдела размещены на официальном сайте Посольства – www.estonia.mid.ru в разделе „Консульские вопросы“ – „Вопросы гражданства“ – „Выход из гражданства“. (см.скриншоты)

Прием ведется только при личной явке заявителя по предварительной записи на сайте: https://estonia.mid.ru/raspisanie-raboty-konsul-skogo-otdela

Записаться на прием по телефону нельзя.

В последнее время появилась информация, что некоторые граждане РФ, постоянно живущие в Эстонии, хотели бы получить эстонское гражданство. Но у них возникают сложности с тем, чтобы выйти из гражданства России.

„Я сдал все экзамены на эстонское гражданство, – говорит гражданин России Сергей, – но не могу записаться на прием в Посольство РФ, чтобы отказаться от российского паспорта. Никогда нет номерков“.

В подобной ситуации оказываются и другие люди, постоянно живущие в Эстонии, которые хотели бы отказаться от российского гражданства, но столкнулись с препятствиями на разных этапах этого непростого пути.

„К сожалению, после вынужденного сокращения численности сотрудников Посольства по решению эстонских властей выполнение консульских операций существенно осложнилось, – комментируют в посольстве отсутствие окошек. – Тем не менее, мы продолжаем делать все возможное для оказания соотечественникам всего спектра предусмотренных законом услуг, в том числе – оформления выхода из гражданства“.

Личный опыт

Те, кто уже сдал экзамены, охотно делятся опытом с теми, кому эта процедура только предстоит.

„У меня было в два захода, два разных дня. Сначала письменный, потом устный через неделю. Каждому на почту после регистрации ближе к экзамену приходит письмо, где будет проходить экзамен и время. На сайте было расписание, в какие месяцы проходит экзамен“, – делится Кристина.

„Устная часть – по номерам. Случайно выбранный партнер, с ним готовитесь и ждете своей очереди, у каждого свое время. Заходите в кабинет, и вам дают тему разговора. Вы должны задавать друг другу вопросы и отвечать тоже, как-то помогать друг другу. Нужно как можно больше использовать сложные слова и стараться разговаривать не на примитивном уровне. Задавать открытые вопросы и отвечать так же“, – советует Ксения.

„В этом году сдавала и эстонский на B1, и экзамен на знание законодательства. По поводу устной части языкового экзамена: очень зависит от собеседника, насколько получается поддерживать разговор. Моим собеседником был парень из Нигерии, у которого был неплохой уровень эстонского, диалог, на мой взгляд, получился у нас хороший. Дают карточки с темами. Например, будто вы звоните, чтобы записаться к стоматологу. Один человек в качестве клиента, второй – представитель клиники. Или, например, будто вы звоните в турфирму. Также дали картинку с разными предметами, и мы должны были обсудить, что возьмем с собой в отпуск. Рассказывала базовое о себе: как зовут, сколько лет, откуда, что люблю есть, чем в свободное время занимаюсь, с кем живу, где работаю. Еще меня спросили, как я лечусь, если болею“, – рассказывает Наталия.

„Экзамен на Конституцию электронный. Также, если что-то прямо вообще не помните, на столе есть книга, можете ею воспользоваться“, – добавляет Ольга.

Какие документы необходимы для подачи на выход из гражданства РФ?

- заявление, заполненное на сайте www.estonia.mid.ru в разделе „консульские вопросы“ – „вопросы гражданства“ – „выход из гражданства“ (в конце заполнения обязательно нажать кнопку „отправить“);

- 2 фотографии (3*4 см);

- действительный заграничный паспорт и копия страницы с фотографией;

- внутренний паспорт (если его выдавали на территории РФ) и копия страницы с фотографией, копия страницы „Место жительства“ (при наличии);

- оригиналы и копии документов об изменении фамилии, имени, отчества: свидетельство о заключении брака или свидетельство о расторжении брака; архивная справка из отдела ЗАГСа об изменении фамилии (если брак повторный), архивная справка из отдела ЗАГСа об изменении фамилии, имени, отчества (в случае, если ФИО изменено не по причине вступления в брак); решение суда об усыновлении (удочерении);

- вид на жительство (вклейка в загранпаспорт или „ID-карта“ или „Вид на жительство“);

- справка из регистра народонаселения о месте жительства;

- документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства в РФ (в случае отсутствия соответствующей отметки во внутреннем паспорте). Документом, подтверждающим снятие с регистрационного учета, может служить адресный листок убытия, отметка во внутреннем паспорте или письмо территориального органа МВД России;

- документ налогового органа РФ об отсутствии задолженности по уплате налогов (выдается в налоговой инспекции по последнему месту жительства на территории РФ. Лицам, никогда не проживавшим на территории РФ, надлежит обращаться в МИ ФНС России по ЦОД, по адресу: Походный проезд, д. 3, Москва, 125373);

- документ полномочного органа иностранного государства о наличии у заявителя иного гражданства или подтверждение возможности предоставления заявителю иного гражданства в случае его выхода из гражданства РФ.

При себе иметь оригиналы и копии всех документов из списка на русском языке, а также оригиналы иностранных документов, их нотариально заверенные переводы и копии всех нотариально заверенных переводов.

Источник: Посольство РФ в ЭР

Возможны изменения

МВД РФ планирует изменения, согласно которым при несоблюдении некоторых нюансов Россия может отказать человеку в выходе из гражданства. На прошлой неделе стало известно, что МВД России разработало документы, согласно которым у россиян будет оставаться гражданство при нарушении процедуры отказа от него, пишет Delfi со ссылкой на „Ведомости“.

А именно: Министерство внутренних дел РФ разработало два проекта документа, касающихся проверок в отношении гражданства россиян.

Согласно одному из них, если выявлены факты, свидетельствующие о нарушении порядка прекращения гражданства России, то делается вывод о наличии гражданства России. Срок хранения заключений по результатам проверок составляет 85 лет.

То есть, если нарушена процедура выхода из гражданства РФ, то гражданство РФ может у человека остаться.

Кто имеет право на получение гражданства ЭР?

Ребенок приобретает гражданство Эстонии при рождении, если хотя бы один из его родителей является гражданином ЭР на момент рождения данного ребенка.

Все остальные лица, отвечающие условиям получения гражданства, установленным Законом о гражданстве, могут подать заявление на получение эстонского гражданства путем натурализации.

Вы имеете право ходатайствовать о гражданстве Эстонии, если:

  • вам как минимум 15 лет;

  • у вас есть вид на жительство долгосрочного резидента или постоянный вид на жительство;

  • вы прожили в Эстонии на основании вида на жительство или права на проживание не менее 8 лет, из них 5 лет постоянно;

  • вы сдали экзамен на знание эстонского языка (вам не нужно сдавать экзамен по эстонскому языку, если вы получили основное, среднее или высшее образование на эстонском языке);

  • вы сдали экзамен на знание Конституции ЭР и Закона о гражданстве;

  • вы имеете постоянный легальный доход;

  • вы зарегистрировали место жительства в регистре народонаселения Эстонии;

  • вы верны эстонскому государству.

Источник: МВД

Какие документы необходимы для подачи на гражданство в Департамент полиции и погранохраны?

  • заполненная анкета-ходатайство о гражданстве;

  • документ, подтверждающий легальный доход;

  • цифровая фотография;

  • документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

  • документ, подтверждающий, что заявитель освобожден от гражданства другого государства или выйдет из него в связи с приобретением гражданства Эстонии или признан лицом без гражданства (документ не нужно представлять лицу, получившему международную защиту, если ситуация в стране его происхождения не изменилась);

  • сертификаты о сдаче экзаменов (если они не внесены в реестр).

Анкета-ходатайство о гражданстве

Заполнить анкету-ходатайство о гражданстве можно, перейдя на сайт Департамента полиции и погранохраны: https://www.politsei.ee/files/eesti%20kodakondsus/taisealisena-kodakondsus.pdf?4ecd15edb9

Источник: МВД

Когда можно сдать языковой экзамен?

Экзамены по эстонскому языку в III квартале:

  • 09.2023 на уровень B1

  • 09.2023 на уровень B2

  • 09.2023 на уровень C1

Консультации перед экзаменами в III квартале:

  • Консультация на уровень B2 в 09.09.2023

  • Консультация на уровень C1 в Тарту 10.09.2023

Экзамены по эстонскому языку в IV квартале:

  • 11.2023 на уровень B1

  • 11.2023 на уровень B2

  • 11.2023 на уровень C1

Консультации перед экзаменами в IV квартале:

  • Консультация на уровень B1 в Йыхви 21.10.2023; Таллинне, Тарту, Нарве 22.10.2023.

  • Консультация на уровень B2 в Таллинне, Нарве, Йыхви 28.10.2023; Тарту 11.11.2023.

  • Консультация на уровень C1 в Йыхви 28.10.2023; Таллинне, Нарве, 29.10.2023; Тарту 12.11.2023.

Экзамены и консультации проходят:

  • в Таллинне в Паэской гимназии по адресу ул. Паэ, 5;

  • в Тарту по адресу ул. Якоби, 2;

  • в Йыхви – в Ида-Вирумааском центре профобразования по адресу ул. Кутсе, 13 (вход из здания Б; идти по коридору до здания C);

  • в Нарве по адресу ул. Калда, 9;

  • в Пярну в Таммсаареской школе по адресу бульвар Таммсааре, 30;

  • в Хельсинки по адресу Sörnäisten rantatie, 22, 00540.

Источник: harno.ee

Когда можно сдать экзамен на знание Конституции и Закона о гражданстве?

  • 09.23 – Таллинн, Тарту, Нарва, Йыхви

  • 10.23 – Таллинн (Пярну, Валга, Раквере – экзамен проводится в том случае, если на экзамен зарегистрировалось не менее 5 человек)

  • 10.23 – Таллинн, Тарту, Нарва, Йыхви

  • 11.23 – Таллинн, Тарту, Нарва, Йыхви

  • 12.23 – Таллинн, Тарту, Нарва, Йыхви

Консультации перед экзаменами проходят:

  • в Йыхви – в понедельник на неделе проведения экзамена, начало в 15:30

  • в Нарве – в понедельник на неделе проведения экзамена, начало в 16:00

  • в Тарту – в пятницу на предшествующей экзамену неделе, начало в 16:00

  • в Таллинне – зарегистрировавшимся на консультацию информация отправляется в извещении о месте сдачи экзамена.

Региональные экзаменационные и информационные пункты для сдачи экзаменов на гражданство

В этих же пунктах можно получить дополнительную информацию об экзаменах на гражданство и бланки ходатайства о регистрации:

  • Таллинн: Haridus- ja Noorteamet: Lõõtsa 4, 11415 Таллинн. Время приема: 9:00–17:00. Телефон: 735 0500

  • Нарва: Центр Rajaleidja Ида-Вируского уезда, Kerese, 3 (Центр Кереса).

  • Йыхви: Центр Rajaleidja Ида-Вируского уезда, Keskväljak, 4 (торговый центр Tsentraal).

  • Тарту: Центр Rajaleidja Тартуского уезда, Tähe, 4 (IV этаж).

  • Пярну: Центр Rajaleidja Пярнуского уезда, Metsa, 1 (II этаж).

Экзамены проходят:

  • в Таллинне в Паэской гимназии по адресу ул. Паэ, 5;

  • в Тарту по адресу ул. Якоби, 2;

  • в Йыхви по адресу ул. Яама, 10;

  • в Нарве по адресу ул. Калда, 9;

  • в Пярну в Таммсаареской школе по адресу бульвар Таммсаааре, 30.

Источник: harno.ee

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