Смена паспорта: как получить эстонское гражданство и отказаться от российского?

„Если человек выполнил все вышеперечисленные условия для получения гражданства и подал заявление в Департамент полиции и погранохраны, ему выдадут справку, что заявление принято к рассмотрению, – объясняет представитель МВД. – Если человек – гражданин другой страны, т. е. он не является лицом с неопределенным гражданством или лицом без гражданства, то он должен обратиться за справкой в соответствующее учреждение своей страны гражданства или посольство своей страны и предоставить ходатайство об освобождении от нынешнего гражданства“.

После сдачи всех экзаменов нужно лично подать заявление в Департамент полиции и погранохраны на получение гражданства Эстонии. Для этого на сайте ведомства необходимо забронировать время. К заявлению нужно приложить пакет документов. Данные, которые содержатся в национальных базах данных, предоставлять не нужно.

„Не имеет значения, в каком порядке и в какой период времени сдают экзамены. Один экзамен можно сдать на несколько лет раньше, чем другой, – говорит представитель Министерства внутренних дел Керсти Рингметс. – Для получения гражданства необходимо сдать экзамен по эстонскому языку – как минимум на уровень B1. Конечно, всегда можно сдать его и на более высокий уровень. Если человек не может сдавать экзамены по состоянию здоровья, он должен предоставить решение экспертной комиссии, которое частично или полностью освобождает его от сдачи экзаменов. Людей старше 65 лет освобождают от письменной части экзамена по эстонскому языку“.

„Моя пожилая мама уже несколько лет пытается сдать экзамен на B1, – сообщила редакции „МК-Эстонии Юлиана. – И вроде как государство борется за скорейшее избавление от серопаспортников. Но мама столкнулась с тем, что экзамены переносят на другие дни, и неважно, что человеку эти даты не подходят. Люди тратят огромные деньги на репетиторов, чтобы в преклонном возрасте все же выучить язык и получить гражданство страны, в которой они живут, но экзамены разбивают на части, переносят на три месяца… Хотелось бы, чтобы Эстония научилась ценить свой народ – действиями, а не на словах“.

Для получения эстонского гражданства нужно сдать два экзамена – на знание языка и на знание Конституции, а также Закона о гражданстве.

Список документов, необходимых для оформления выхода из гражданства РФ, а также требования консульского отдела размещены на официальном сайте Посольства – www.estonia.mid.ru в разделе „Консульские вопросы“ – „Вопросы гражданства“ – „Выход из гражданства“. (см.скриншоты)

„Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства РФ и принятие решений о выходе из гражданства РФ в упрощенном порядке осуществляются в срок до 6 месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом, – комментируют в посольстве. – После того, как ходатайство рассмотрено, заявителя приглашают на прием в консульский отдел для того, чтобы сдать паспорт гражданина России и получить справку о выходе из российского гражданства. Решения по заявлениям о выходе из гражданства РФ в упрощенном порядке лиц старше 14 лет принимаются Посольством по предварительному согласованию с ФСБ России и МВД России на предмет отсутствия оснований для отклонения заявлений“.

В посольстве РФ в Таллинне поясняют, что консульский отдел Посольства России в Эстонии принимает документы для оформления выхода из гражданства Российской Федерации строго в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“.

Тем, кто хочет перейти в эстонское гражданство из гражданства РФ, нужно пройти процедуру отказа от имеющегося гражданства.

„Департамент полиции и погранохраны передает заявление о предоставлении гражданства Эстонии вместе с мотивированным предложением по принятию решения о предоставлении гражданства Эстонии Правительству Республики в течение шести месяцев с момента регистрации и принятия заявления на рассмотрение, – отмечает Рингметс. – Решение о предоставлении гражданства принимает Правительство Республики. Процедура получения гражданства занимает в среднем 7–8 месяцев. Если человек не предоставил все необходимые документы или нужно выяснить дополнительные обстоятельства и т. п. , срок процедуры при необходимости продлевают, и она может занять больше времени“.

Перечень документов, которые необходимо предоставить, зависит от требований каждой конкретной страны, и их необходимо запрашивать в соответствующем посольстве.

Прием ведется только при личной явке заявителя по предварительной записи на сайте: https://estonia.mid.ru/raspisanie-raboty-konsul-skogo-otdela

Записаться на прием по телефону нельзя.

В последнее время появилась информация, что некоторые граждане РФ, постоянно живущие в Эстонии, хотели бы получить эстонское гражданство. Но у них возникают сложности с тем, чтобы выйти из гражданства России.

„Я сдал все экзамены на эстонское гражданство, – говорит гражданин России Сергей, – но не могу записаться на прием в Посольство РФ, чтобы отказаться от российского паспорта. Никогда нет номерков“.

В подобной ситуации оказываются и другие люди, постоянно живущие в Эстонии, которые хотели бы отказаться от российского гражданства, но столкнулись с препятствиями на разных этапах этого непростого пути.

„К сожалению, после вынужденного сокращения численности сотрудников Посольства по решению эстонских властей выполнение консульских операций существенно осложнилось, – комментируют в посольстве отсутствие окошек. – Тем не менее, мы продолжаем делать все возможное для оказания соотечественникам всего спектра предусмотренных законом услуг, в том числе – оформления выхода из гражданства“.

Личный опыт

Те, кто уже сдал экзамены, охотно делятся опытом с теми, кому эта процедура только предстоит.

„У меня было в два захода, два разных дня. Сначала письменный, потом устный через неделю. Каждому на почту после регистрации ближе к экзамену приходит письмо, где будет проходить экзамен и время. На сайте было расписание, в какие месяцы проходит экзамен“, – делится Кристина.

„Устная часть – по номерам. Случайно выбранный партнер, с ним готовитесь и ждете своей очереди, у каждого свое время. Заходите в кабинет, и вам дают тему разговора. Вы должны задавать друг другу вопросы и отвечать тоже, как-то помогать друг другу. Нужно как можно больше использовать сложные слова и стараться разговаривать не на примитивном уровне. Задавать открытые вопросы и отвечать так же“, – советует Ксения.