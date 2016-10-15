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Партия реформ и социал-демократы уже определились с кандидатами на пост мэра Таллинна на предстоящих выборах в местные самоуправления, центристы, скорее всего, выдвинут Михаила Кылварта, Таави Ааса или Майлис Репс, а главной станет тема эстоноязычных и русскоязычных избирателей, пишет Eesti Päevaleht.
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