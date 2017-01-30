04

Ханна Линда: почему я не бегу за границу? Потому что не хочу…

11

Михаил: в Нарве есть река - для меня это крайне важно

09

Кайре: где еще найти такого друга как эстонская лошадь?

07

Эрки: моя обязанность - защищать Эстонию

03

Кайрит: не думайте, что у вас несмешные шутки!

02

Павел: это моя родина