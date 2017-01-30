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Эстонская Республика 99 - Я остаюсь

Ханна Линда: почему я не бегу за границу? Потому что не хочу!04
Ханна Линда: почему я не бегу за границу? Потому что не хочу…
Михаил: в Нарве есть река - для меня это крайне важно11
Михаил: в Нарве есть река - для меня это крайне важно
Кайре: где еще найти такого друга как эстонская лошадь?09
Кайре: где еще найти такого друга как эстонская лошадь?
Эрки: моя обязанность - защищать Эстонию07
Эрки: моя обязанность - защищать Эстонию
Кайрит: не думайте, что у вас несмешные шутки!03
Кайрит: не думайте, что у вас несмешные шутки!
Павел: это моя родина02
Павел: это моя родина
99 молодых людей рассуждают: где и кем оставаться и оставаться ли?Смотреть все

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