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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трудовые книжки и последствия инаугурации Трампа (16) 7 ч
Вчера Дональд Трам вступил в должность президента, а сегодня в США и во всем мире прошли акции протеста. В Эстонии же, к счастью, суббота прошла спокойно — только Департамент социального страхования просит людей принести трудовые книжки. Читайте, зачем департаменту это нужно, а также не пропустите истории наших читателей, связанные с печально известным салоном Delavue.
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"Онкология — не причина забрасывать лицо". Читательницы Delfi делятся, какие "диагнозы" им поставили в салоне Delavue (41) 9 ч
Ратас: пенсионная реформа уменьшит неравенство в обществе (36) 12 ч
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Департамент соцстрахования просит предъявить старые трудовые книжки (22) 17 ч
Таллиннские соцдемы и Garage48 обсудят будущее столицы (6) 18 ч
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инаугурация Трампа, "фабрика кредитов" в салоне Delavue и новая пенсионная система (13) 1 д
Главным событием пятницы, 20 января, безусловно, стала инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Также сегодня получила большой резонанс тема кредитов в таллиннском салоне красоты Delavue. Горячие споры вызвала и предложенная правительством новая пенсионная система. Эти и другие новости дня читайте в нашей традиционной подборке новостей.
Разработчик новой пенсионной системы: нынешняя система невыгодна для 76% рабочих (114) 1 д
Профессор Таллиннского университета Лаури Леппик, являющийся одним из разработчиков новой пенсионной системы, объяснил Ärileht, что действующая система формирования пенсий выгодна лишь для трети и невыгодна для трех четвертей рабочих. Поэтому правительство и хочет привязать пенсию к трудовому стажу.
В воскресенье в Ласнамяэ пройдет самое большое в столице огненное шоу (14) 1 д
Кайа Ива: неправильно утверждать, что при расчете пенсии зарплата не будет учитываться (17) 1 д
Министр социальной защиты Кайя Ива (IRL)заявила, что утверждение, что при определении размера пенсии зарплата больше не будет учитываться, неверное, и отметила, что если бы в Эстонии и дальше действовала нынешняя пенсионная система, то многие будущие пенсионеры вынуждены были бы ходатайствовать о социальных пособиях.