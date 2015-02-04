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Фотограф Delfi Андрес Путтинг запечатлел сегодняшний столичный салют ”издалека”: из района Виймси!
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Все правительства Эстонии старались поддерживать Нарву — Нарвский колледж, технопарки, выездные заседания правительства являются тому свидетельством.
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Столица веселится! В Новый год на Вабадузе — теплый дождь и мощный фейерверк (13) ФОТО и ВИДЕО DELFI: Столица веселится! В Новый год на Вабадузе — теплый дождь и мощный фейерверк  9 ч
За пару часов до Нового года жители и гости столицы приходят на площадь Вабадузе, чтобы насладиться сказочным фейерверком и приятным общением.
"Держась друг за друга, вместе сохраним Эстонию!" Новогоднее обращение президента Керсти Кальюлайд к эстоноземельцам (87) "Держась друг за друга, вместе сохраним Эстонию!" Новогоднее обращение президента Керсти Кальюлайд к эстоноземельцам  10 ч
Новый президент Керсти Кальюлайд впервые поздравляет всех эстоноземельцев с Новым годом. Читайте ниже, что сказала глава государства в своем обращении к народу Эстонии.
ФОТО: Часть жителей Сааремаа встречают Новый год в кромешной тьме ФОТО: Часть жителей Сааремаа встречают Новый год в кромешной тьме  11 ч
В последний день уходящего 2016 года 261 домохозяйство Сааремаа лишилось электричества.
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31 декабря общественный транспорт Таллинна работает по субботнему расписанию, а 1 января — по воскресному графику. В новогоднюю ночь общественный транспорт на основных маршрутах будет ходить дольше обычного.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет симметрично отвечать на высылку 35 российских дипломатов из США и новые санкции. Грядущий год богат на поправки к законам, которые должны вступить в силу. Газета Eesti Päevaleht подготовила подборку тех изменений, которые больше всего касаются нашей повседневной жизни. Читайте, какие льготы, пособия и послабления эстоноземельцы получат от государства в 2017 году. Светский обозреватель Божена Рынска объяснила, что побудило ее написать нашумевший пост в Facebook про гибель журналистов в результате крушения Ту-154.
ФОТО DELFI: Кальюлайд получила поздравительные открытки от президента Литвы и музея Аушвиц-Биркенау (39) Presidendile saadetud jõulukaardid  1 д
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила множество поздравительных открыток с Рождеством и Новым годом.
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”А они мне: тебе полгода осталось”, — смеется Владимир. Так сказали врачи нашему собеседнику в 2011 году, поставив диагноз ”онкология”. И вот в преддверии этих зимних праздников мы сидим с ним и его супругой за столом в обычной мустамяэской двухкомнатной квартире, пьем кофе, беседуем.
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