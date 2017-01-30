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Эстонская Республика 99 - Я остаюсь

Кятлин: это привилегия - говорить на эстонском языке10
Кятлин: это привилегия - говорить на эстонском языке
Павел: это моя родина02
Павел: это моя родина
Микаэль: я просто принципиально остаюсь!08
Микаэль: я просто принципиально остаюсь!
Кайре: где еще найти такого друга как эстонская лошадь?09
Кайре: где еще найти такого друга как эстонская лошадь?
Михаил: в Нарве есть река - для меня это крайне важно11
Михаил: в Нарве есть река - для меня это крайне важно
Ханна Линда: почему я не бегу за границу? Потому что не хочу!04
Ханна Линда: почему я не бегу за границу? Потому что не хочу…
99 молодых людей рассуждают: где и кем оставаться и оставаться ли?Смотреть все

Дом
Kesk, Pärnu linn
175 000 €
Дача
Merkini, Häädemeeste vald
77 000 €
Дом
Kuusiku, Audru vald
149 000 €
Часть дома
Pärnu mnt 257, Tallinn
220 000 €