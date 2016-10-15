 
Свежее Все новости
  1. 17:36 Скандал в Кремле: Андрей Малахов едва не пострадал от разъяренных людей
  2. 17:25 В Минобороны РФ попросили прощения у родственников жертв авиакатастрофы под Сочи (1)
  3. 17:11 РЕПЛИКА: Бьют не по паспорту, а по здравому смыслу (12)
  4. 16:55 Миксер: Трамп пытается донести до союзников два важных месседжа (21)
  5. 16:35 Новым владельцем VKG Plokk OÜ стало предприятие Aeroc International AS
  6. 16:20 Госсуд принял решение: отчество в эстонский паспорт вписывать не будут (26)
  7. 16:08 Мартин Репинский хочет обвенчаться в церкви: я уже давно почувствовал, что это правильный человек (7)
  8. 16:07 Паэт: Трамп либо не понимает Евросоюз, либо ни во что его ставит (59)
  9. 15:49 Порошенко поручил передать в суд ООН иск против России (107)
  10. 15:25 Служебная собака Пыхьяской префектуры Батси ушла на заслуженный отдых (3)
ТОП Все новости
  1. ФОТО и ВИДЕО: Шторм разбросал содержимое магазинов и мебель на судне Tallink (26)
  2. Кошмар милиционера Ивари Падара: быть отправленным на улицы против своего народа (122)
  3. ФОТО и ВИДЕО: В Киргизии грузовой самолет упал на дачный поселок (24)
  4. Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума (21)
  5. 5 продуктов, которые не стоит покупать зимой (51)
  6. ТОП 20: Кто он — самый привлекательный работодатель Эстонии 2017? (29)
  7. В Европарламенте задумались о выплате безусловного базового дохода всем европейцам (80)
  8. ВИДЕО. Нереальные кадры: катание на коньках над утонувшей тюрьмой в Румму (7)
  9. Петр Павленский эмигрировал из России (8)
  10. Косачев отреагировал на предложенную Трампом ядерную сделку с Россией (28)
Новая русская партия?
МНЕНИЕ: пусть наши славянские братья сделают в противовес EKRE свою партию (41)
МНЕНИЕ: пусть наши славянские братья сделают в противовес EKRE свою партию
Что планируют эстонские "левые" и подружатся ли они с новой русской партией? (42)
Валев Калд выступает на прошлогоднем съезде ОЛПЭ
Кто создает новую русскую партию и зачем (289)
Спиной – Аллан Хантсом, лицом (слева направо) – Элина Есакова и Алексей Есаков, члены советы НКО «Добросвет», Сергей Чаулин, Сергей Середенко, Дмитрий Сухорослов.
Что происходит в мире спорта
ВИДЕО: Чемпион мира по боксу отправил судью в нокдаун (7)
Badou Jack vs James DeGale
ФОТО и ВИДЕО: Клаван и "Ливерпуль" не смогли сдержать Ибрагимовича (1)
Britain Soccer Premier League
ВИДЕО: Фуркад оформил дубль, Шипулин снова проиграл финиш (12)
Anton Shipulin
Звезды, курьезы, но не только
Автор песни “Я русский” Евгений Ляпин получил благодарность из Рийгикогу (40)
Автор песни “Я русский” Евгений Ляпин получил благодарность из Рийгикогу
ФОТО: Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова очаровала Инстаграм (1)
ФОТО: Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова очаровала Инстаграм
Совладелец “Домодедово” заказал на свадьбу Элтона Джона и Мэрайю Кэри (8)
Совладелец “Домодедово” заказал на свадьбу Элтона Джона и Мэрайю Кэри
Смотри RusDelfi на Facebook!

Поделитесь фото, видео или новостью!

Текст:
Загрузите фото или видео с вашего компьютера:
Ваши данные (заполнение не является обязательным):
Имя:
Э-мейл и/или тел.:
Woman.ee
Забота о вашей красоте непосредственно из продуктового отдела Stockmann Коммерческий текстIlu toiduosakonnast
Особенности воспитания левшей (2)Особенности воспитания левшей
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума (21)Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
Подробнее
Новости Эстонии
Газета: выборы в столице опять будут вертеться вокруг национального вопроса (70) 6 ч Erakonnad on hakanud valmistuma 15. oktoobril toimuvateks kohalikeks valimisteks ja osa otsuseid on juba tehtud.
Партия реформ и социал-демократы уже определились с кандидатами на пост мэра Таллинна на предстоящих выборах в местные самоуправления, центристы, скорее всего, выдвинут Михаила Кылварта, Таави Ааса или Майлис Репс, а главной станет тема эстоноязычных и русскоязычных избирателей, пишет Eesti Päevaleht.
Митрополит Корнилий обсудил с мэром Маарду вопросы сотрудничества (4) 6 ч Митрополит Корнилий обсудил с мэром Маарду вопросы сотрудничества
Население Эстонии растет не за счет естественного прироста, а за счет миграции (107) 8 ч Laulupidu
Миксер: Трамп пытается донести до союзников два важных месседжа (21) Миксер: Трамп пытается донести до союзников два важных месседжа  45 мин
Министр иностранных дел Свен Миксер, пребывающий в Брюсселе на заседании совета ЕС по иностранным делам, сказал Delfi, что Трамп пытается донести до союзников два важных для него месседжа, и его слова еще не отражают реальную политику его будущей администрации.
Госсуд принял решение: отчество в эстонский паспорт вписывать не будут (26) Мстислав Русаков  1 ч
16 января Государственный суд Эстонии не принял в производство кассацию, оспаривающую решение Таллинского окружного суда, признавшего законным отказ Департамента полиции и погранохраны вписать отчество в паспорт гражданина Эстонии.
Паэт: Трамп либо не понимает Евросоюз, либо ни во что его ставит (59) Паэт: Трамп либо не понимает Евросоюз, либо ни во что его ставит  1 ч
Евродепутат Урмас Паэт считает, что речи Дональда Трампа о Европейском Союзе показывают, что высоко избранный президент США ЕС не ценит. Что касается высказывания Трампа о том, что НАТО устарел, по мнению Паэта, следует обратить внимание и на вторую часть его речи, в которой он подчеркивает, что НАТО все-таки для него очень важен.
Служебная собака Пыхьяской префектуры Батси ушла на заслуженный отдых (3) Batsi  2 ч
В понедельник, 16 января, коллеги торжественно проводили на заслуженный отдых служебную собаку Пыхьяской префектуры Батзис Марлин (Батси).
Эстонию на церемонии инаугурации Трампа будет представлять посол Ээрик Мармей (21) Eerik Marmei  2 ч
На церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, которая пройдет уже в эту пятницу, представлять Эстонию будет посол Ээрик Мармей.
Во вторник в столичнойм районе Каламая будут перебои с подачей горячей воды и отоплением Iru SEJ17  2 ч
Раэпресс сообщает, что во вторник, 17 января, будет вестись ремонт теплотрасс в раойне Каламая, что приведет к перебоям в отоплении и снабжении горячей водой в зоне между бульваром Пыхья и улицей Вана-Каламая.
В пятницу будет заложен краеугольный камень медицинского центра в Мустамяэ (1) Mustamäe  3 ч
В пятницу, 20 января, в полдень состоится закладка краеугольного камня нового медицинского центра в Мустамяэ, возводимого на месте снесенной старой поликлиники, сообщает Раэпресс.
Кошмар милиционера Ивари Падара: быть отправленным на улицы против своего народаФОТО (122) Кошмар милиционера Ивари Падара: быть отправленным на улицы против своего народа  4 ч
”Многих забавляет, что я когда-то служил в милиции”, — говорит член Рийгикогу Ивари Падар, вспоминая свою военную службу в Таллиннском милицейском батальоне.
Союз стоматологов: закон о медицинском страховании противоречит конституции (5) Pärnu Hambapolikliinik  5 ч
Союз стоматологов Эстонии просит канцлера права проверить соответствие принятых 14 декабря поправок к закону о медицинском страховании и социальном налоге, поскольку это ограничивает свободу предпринимательства.
Министр здоровья и труда Осиновский отправился с визитом в Париж (18) Vabariigi Valitsuse pressikonverents 15.12.2016  7 ч
16 и 17 января министр здоровья и труда Евгений Осиновский вместе с делегацией от министерства социальных дел будет находиться с визитом в Париже, во время которого встретится с министрами труда и здоровья Франции, а также примет участие во встрече министров в рамках комитета по вопросам здоровья ОЭСР.
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая помощница Сависаара и самые дисциплинированные депутаты Рийгикогу (3) ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая помощница Сависаара и самые дисциплинированные депутаты Рийгикогу  19 ч
Хотите узнать, кто такая Мария Меркулова и что она делает на хуторе Сависаара Хундисильма? Вам интересно, кто из депутатов Рийгикогу всегда посещает заседания, а кто пропускает их чаще всего? Тогда читайте нашу подборку новостей за воскресенье, 15 января.
Сависаар о своем избирательном списке: сейчас я занимаюсь только своим здоровьем (146) 15.10.2016 valiti häältega 10651 valiti Keskerakonna volikogu juhtima pikaaegne Keskerakonna liige Kersti Sarapuu.  20 ч
Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар, предположительно, не выступит со свои списком на осенних выборах в местные самоуправления. По меньшей мере, в данный момент приоритетом отстраненного от должности мэра Таллинна, по его собственным словам, является восстановление здоровья.
Все новости
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Предприимчивый талант 2016: Я хочу уменьшить экологический след человечества!

ДЕТРАНСЛИТЕРАТОР

Зачем он нужен

ФОРУМ

Популярные статьи

ФОТО: Дизайнеры представили обновленный бренд Эстонии  (172)  3 д ФОТО: Дизайнеры представили обновленный бренд Эстонии
Сегодня дизайнерская команда представила обновленные интернет-среду estonia.ee и бренд brand.estonia.ee, призванные представлять Эстонию как за рубежом, так и на местном уровне.
ВИДЕО DELFI: ”Ну, что-то такое непонятное”. Русскоязычные таллиннцы — о новом бренде Эстонии  (87)  3 д
В пятницу дизайнерская команда представила обновленные интернет-среду estonia.ee и бренд brand.estonia.ee, призванные представлять Эстонию как за рубежом, так и на местном уровне. Что думаю о нем русскоязычные жители Таллинна?
Выяснилось: это не новый символ Эстонии, а шаблон для предпринимателей  (129)  2 д Выяснилось: это не новый символ Эстонии, а шаблон для предпринимателей
Знак, изображенный на фото, посчитали новым брендом Эстонии и ее символом как государства. На самом деле, это — основа, на которой можно будет разместить информацию, пишет Eesti Päevaleht .
Эдгару Сависаару во всем помогает центристка из Ида-Вирумаа  (90)  1 д
Многолетнему председателю Центристской партии начала помогать в Хундисильма член правления Ида-Вирумааского округа партии Мария Меркулова.
Тоом: шум вокруг нового бренда Эстонии вызван его ценой  (57)  1 д Тоом: шум вокруг нового бренда Эстонии вызван его ценой
Вчера Яна Тоом написала у себя в Facebook , что она довольна новым брендом Эстонии , а шум вокруг этого изображения вызван его ценой.
Pühade eri
Подарки на Старый Новый год: желанные и нежеланные (1)
Подарки на Старый Новый год: желанные и нежеланные
В год Петуха произойдет свадебный бум (17)
В год Петуха произойдет свадебный бум
Как отмечать Старый Новый год 2017 (1)
Как отмечать Старый Новый год 2017
ВИДЕО. Нереальные кадры: катание на коньках над утонувшей тюрьмой в Румму (7)
ВИДЕО. Нереальные кадры: катание на коньках над утонувшей тюрьмой в Румму
Почему французы едят лягушачьи лапки? (7)
Почему французы едят лягушачьи лапки?
Корейская стена: самая закрытая граница в мире (6)
Корейская стена: самая закрытая граница в мире
Подробнее
Топы новостей 2016Смотреть все
ТУРИСТ
Главные хиты Turist.ee за год: от Кукуево до дна Балтийского моря
DELFI TV
ТОП передач и видео Delfi TV за 2016 год
НОВОСТИ ЭСТОНИИ
И в огонь, и в воду. Вспоминаем самые смелые эксперименты Delfi за год
WOMAN
Чего на самом деле хочет женщина?
БУБЛИК
ТОП скандалов шоу-бизнеса за 2016 год
Delfi игры
Потенциометр
Потенциометр
Все игры
Гороскоп
Гороскоп на завтра
Знакомства
Ищу Возраст:
ФОРУМ