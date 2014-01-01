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Новости Эстонии
Комиссия: от Сависаара — ни слова о возврате городу 116 643 евро (25) 7 ч Edgar Savisaare ja Oudekki Loone pressikonverents
Бывший глава центристов Эдгар Сависаар не представил Комиссии по финансированию партий (ERJK) план, как он намерен возвращать Таллинну 116 643 евро, которые были выданы ему на предвыборную рекламу. Предложения принимались до прошлой пятницы включительно.
Раскол среди мусульман: Мухамедшин арендовал помещения в центре Таллинна (93) 12 ч Раскол среди мусульман: Мухамедшин арендовал помещения в центре Таллинна
Уволенный из-за статьи в газете учитель требует компенсации в суде (11) 13 ч Уволенный из-за статьи в газете учитель требует компенсации в суде
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В аварии в Мустамяэ пострадала девочка-подросток, Белоруссия вводит безвизовый режим Valgevenemaa  48 мин
В аварии в Мустамяэ пострадала девочка-подросток, переходившая дорогу на красный свет. Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан ЕС, правила распространяются и на серопаспортников. Раскол среди мусульман: Мухамедшин арендовал помещения в центре Таллинна.
В эфир ПБК не вышло отдельное поздравление Юри Ратаса с православным Рождеством (15) Jüri Ratase intervjuu Kärt Anveltiga  1 ч
Советник премьер-министра Наталия Маллеус вела с представителем Первого Балтийского Канала (ПБК) переговоры, чтобы в православное Рождество в эфире канала вышло поздравление Юри Ратаса. На ПБК зарезервировали время для речи Ратаса, но в последний момент от этого формата трансляции отказались.
Издание: государственная правовая помощь стала доступнее, но напряжение осталось Издание: государственная правовая помощь стала доступнее, но напряжение осталось  1 ч
58-летняя Линда долгое время общалась с работниками Департамента социального страхования с целью получения более высокой пенсии за воспитание пятерых детей. Ведомство придерживалось мнения, что воспитанием пятого ребенка она занималась недостаточно долгое время, и отказывало женщине. Отчаявшаяся Линда подала ходатайство о предоставлении государственной юридической помощи, в результате чего ей удалось ”выбить” себе более высокую пенсию по старости, пишет Eesti Päevaleht.
Рождество и Новый год принесли с собой волну семейного насилияГРАФИК (28) Рождество и Новый год принесли с собой волну семейного насилия  2 ч
Случаи применения насилия в отношении своих близких учащаются именно во время праздников, когда дома употребляют больше алкоголя. Во время рождества количество вызовов увеличивается вдвое, в новогоднюю ночь ситуация еще хуже, пишет Eesti Päevaleht.
Депутатам разрешено одновременно работать в Рийгикогу и в местном самоуправлении (8) Riigikogu avaistung 2016 september  5 ч
По оценке конституционной комиссии Рийгикогу, одновременное участие члена Рийгикогу в собрании местного самоуправления не противоречит Конституции. Комиссия представит соответствующее мнение Государственному суду.
ООН "признала Балтию Северной Европой": политики и пользователи соцсетей выдали желаемое за действительное (39) Ühinenud Rahvaste Organisatsioon  7 ч
Политики стран Балтии высоко оценили то, что Организация объединенных наций приняла решение отнести Латвию, Литву и Эстонию к странам Северной (англ. Northern Europe), а не Восточной (англ. Eastern Europe) Европы. На самом деле никакого специального решения ООН по этому поводу не принимала, а в статистических отчетах Балтия была отнесена к Северной Европе не менее 10 лет назад.
Тереза Мэй: Британия защитит Эстонию и Литву от возможной агрессии (83) BRITAIN-POLITICS/  7 ч
Тереза Мэй в своем интервью заявила, что Британия верна своим обязательствам по НАТО, и в случае российской агрессии в Прибалтике, британские войска встанут на защиту Эстонии и Литвы, пишет TheUK.one со ссылкой на Independent.
Председателем фракции Партии реформ в Рийгикогу избран Ханно Певкур Reformierakonna esimenekandidaatide debatt  9 ч
Сегодня депутаты от Партии реформ единогласно избрали Ханно Певкура, который в субботу был также избран председателем самой партии.
Ветеранам собрали 3213 евро, акция продолжается до Старого Нового года (1) KADRINA HOOLDEKODU  11 ч
С 13 декабря по 6 января в поддержку ветеранов Таллиннского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, поступило 3213 евро. В акции принял участие 91 человек. За это время ряды организации поредели до 588 ветеранов - шесть человек ушли из жизни. Желающие успеть поддержать ветеранов в рамках зимней благотворительной акции могут перевести на счет ветеранской организации любую сумму. Акция продолжается до Старого Нового года.
Из-за реконструкции электролиний Elron заменит поезда на автобусы на участке Вазалемма-Рийзипере Foto on illustreeriv  11 ч
В связи с реконструкцией электролиний Elering в период с 17 до 19 января Elron будет обслуживать четыре рейса на линии Таллинн-Рийзипере на участке Вазалемма-Рийзипере замещающими автобусами. Изменены также времена отправления этих рейсов на обслуживаемом автобусами участке.
Марианне Микко находится в Турции с визитом в качестве докладчика ПАСЕ (6) Palgalõhe meeleavaldus Tammsaare pargis  12 ч
8 января руководитель эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Марианне Микко начала рабочий визит в Турции в качестве докладчика Комиссии по мониторингу. Она встретится с высокопоставленными политиками, представителями СМИ и недоходных объединений, а также оценит выполнение резолюций ПАСЕ.
Фестиваль мнений начал сбор тем для обсуждения на летних мероприятиях Arvamusfestival 2015  13 ч
Сегодня, 9 января, начинается сбор тем обсуждений для пятого Фестиваля мнений, который состоится 11-12 августа 2017 года в Пайде. Свою идею дискуссии можно предложить до конца января.
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По мнению языковеда и реформиста Урмаса Сутропа , риторика евродепутата Яны Тоом является чересчур прокремлевской и ее последнее интервью изданию Eesti Päevaleht пропитано желанием, чтобы эстонцев не существовало.
Тоом: могу дать голову на отсечение, что каждый второй эстонец никогда не был в Нарве  (275)  2 д
Евродепутат Яна Тоом дала изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего рассказала о своей очередной поездке в Сирию , отношениях с Россией и интеграционных проблемах в Эстонии. Приводим интервью в сокращенном варианте:
Раскол среди мусульман: Мухамедшин арендовал помещения в центре Таллинна  (93)  12 ч Раскол среди мусульман: Мухамедшин арендовал помещения в центре Таллинна
В начале нового года Таллиннская городская управа сообщила о сдаче в аренду очередной порции бизнес-площадей. Так, победителем прошедшего 20 декабря прошлого года открытого конкурса стал Эстонский исламский приход и его глава имам Ильдар Мухамедшин, получив в распоряжение помещения на четвертом этаже здания на Нарвском шоссе , 38 общей площадью 131,4 м2, пишет Eesti Päevaleht .
Здравствуй, слякоть! Читайте прогноз на вторую неделю января  (5)  1 д
На этой неделе погода выдалась несладкой — сильный мороз и метель заставили многих эстоноземельцев выбрать отдых дома вместо прогулок на свежем воздухе. Зато на грядущей неделе будет значительно теплее — но, увы, возможен мокрый снег с дождем.
Российские туристы об Эстонии: красиво, нас везде понимали, приедем еще — летом  (198)  3 д Российские туристы об Эстонии: красиво, нас везде понимали, приедем еще — летом
Сейчас в России — длинные зимние праздники, а это значит, что в Старом Таллинне русская речь слышна на каждом шагу.
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