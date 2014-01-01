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58-летняя Линда долгое время общалась с работниками Департамента социального страхования с целью получения более высокой пенсии за воспитание пятерых детей. Ведомство придерживалось мнения, что воспитанием пятого ребенка она занималась недостаточно долгое время, и отказывало женщине. Отчаявшаяся Линда подала ходатайство о предоставлении государственной юридической помощи, в результате чего ей удалось ”выбить” себе более высокую пенсию по старости, пишет Eesti Päevaleht.
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Депутатам разрешено одновременно работать в Рийгикогу и в местном самоуправлении (8) 5 ч
ООН "признала Балтию Северной Европой": политики и пользователи соцсетей выдали желаемое за действительное (39) 7 ч
Политики стран Балтии высоко оценили то, что Организация объединенных наций приняла решение отнести Латвию, Литву и Эстонию к странам Северной (англ. Northern Europe), а не Восточной (англ. Eastern Europe) Европы. На самом деле никакого специального решения ООН по этому поводу не принимала, а в статистических отчетах Балтия была отнесена к Северной Европе не менее 10 лет назад.
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Ветеранам собрали 3213 евро, акция продолжается до Старого Нового года (1) 11 ч
С 13 декабря по 6 января в поддержку ветеранов Таллиннского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, поступило 3213 евро. В акции принял участие 91 человек. За это время ряды организации поредели до 588 ветеранов - шесть человек ушли из жизни. Желающие успеть поддержать ветеранов в рамках зимней благотворительной акции могут перевести на счет ветеранской организации любую сумму. Акция продолжается до Старого Нового года.
Из-за реконструкции электролиний Elron заменит поезда на автобусы на участке Вазалемма-Рийзипере 11 ч
Марианне Микко находится в Турции с визитом в качестве докладчика ПАСЕ (6) 12 ч
8 января руководитель эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Марианне Микко начала рабочий визит в Турции в качестве докладчика Комиссии по мониторингу. Она встретится с высокопоставленными политиками, представителями СМИ и недоходных объединений, а также оценит выполнение резолюций ПАСЕ.