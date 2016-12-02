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Новости Эстонии
ФОТО: Небо над Таллинном украсили следы пролетающих самолетов (26) 8 ч Triibuline õhtutaevas
Сегодня небо над Таллинном украсил не только красочный закат, но и следы от пролетающих самолетов. Эти белые полосы на небе - следы конденсации, которые оставляет за собой самолет.
Что будет с теми, кто не принесет в департамент трудовые книжки? (71) 14 ч tööraamat
ФОТО: В Таллинне открылся музей рыцарских орденов (25) 15 ч ФОТО: В Таллинне открылся музей рыцарских орденов
ФОТО: На конгрессе европейских правых в Германии висит флаг Эстонии (31) Eesti lipp kongressil Saksamaal  7 ч
Сегодня в городе Кобленц Германии проходит когресс правых популистов Европы, на котором был замечен и эстонский флаг. В EKRE утверждаюyт, что они туда никого не посылали.
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трудовые книжки и последствия инаугурации Трампа (16) ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трудовые книжки и последствия инаугурации Трампа  7 ч
Вчера Дональд Трам вступил в должность президента, а сегодня в США и во всем мире прошли акции протеста. В Эстонии же, к счастью, суббота прошла спокойно — только Департамент социального страхования просит людей принести трудовые книжки. Читайте, зачем департаменту это нужно, а также не пропустите истории наших читателей, связанные с печально известным салоном Delavue.
Эксперт: Россия давит на страны Балтии, чтобы добиться отмены санкций (106) Balti kett 25 mälestuskontsert "Ärgake Baltimaad!"  8 ч
Россия может оказывать давление на балтийские государства в вопросе санкций ЕС, чтобы убедить западные страны отменить ограничения. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра исследований политики Востока Андрис Кудорс, собщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.
"Онкология — не причина забрасывать лицо". Читательницы Delfi делятся, какие "диагнозы" им поставили в салоне Delavue (41) Delavue  9 ч
После публикации серии статей о салоне Delavue несколько читательниц поделились с Delfi своими историями того, как они сталкивались с обманом со стороны фирмы.
Ратас: пенсионная реформа уменьшит неравенство в обществе (36) Jüri Ratas intervjuu 2.12.2016  12 ч
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подтвердил, что цель изменений в пенсионной системе — обеспечить людям достойную пенсию по старости и уменьшить общественное неравенство.
Планируете прогулку? Следите за погодой в режиме онлайн Päikesetõus Viru rabas  13 ч
Следите за погодой в режиме онлайн, чтобы знать, когда лучше всего выйти из дома на прогулку. Между прочим, в воскресенье местами возможны небольшой дождь или мокрый снег, поэтому не упустите субботний день!
Департамент соцстрахования просит предъявить старые трудовые книжки (22) TÖÖRAAMAT  17 ч
Департамент социального страхования рекомендует людям, которые пока не получают пенсию и работали до 1999 года, принести свои старые трудовые книжки в департамент для регистрации данных о трудовом стаже в электронном виде, передает rus.err.ee.
Таллиннские соцдемы и Garage48 обсудят будущее столицы (6) Riigikogu  18 ч
Сегодня в Таллинне в творческом городке Теллискиви по инициативе социал-демократов и Garage48 состоится семинар "Таллинн будущего". Цель проекта — предоставить горожанам площадку, где они смогут поделиться своими идеями о том, как наша столица может стать лидером среди северных стран к 2020 году.
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инаугурация Трампа, "фабрика кредитов" в салоне Delavue и новая пенсионная система (13) Delavue EST OÜ  1 д
Главным событием пятницы, 20 января, безусловно, стала инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Также сегодня получила большой резонанс тема кредитов в таллиннском салоне красоты Delavue. Горячие споры вызвала и предложенная правительством новая пенсионная система. Эти и другие новости дня читайте в нашей традиционной подборке новостей.
Разработчик новой пенсионной системы: нынешняя система невыгодна для 76% рабочих (114) EMIN konverents “Kas tont Euroopast”  1 д
Профессор Таллиннского университета Лаури Леппик, являющийся одним из разработчиков новой пенсионной системы, объяснил Ärileht, что действующая система формирования пенсий выгодна лишь для трети и невыгодна для трех четвертей рабочих. Поэтому правительство и хочет привязать пенсию к трудовому стажу.
В воскресенье в Ласнамяэ пройдет самое большое в столице огненное шоу (14) В воскресенье в Ласнамяэ пройдет самое большое в столице огненное шоу  1 д
Управа Ласнамяэ в сотрудничестве с Valgusfestival в воскресенье 22 января в 18:00 на площадке Паэвялья организуют огненное шоу — сжигание разнообразных скульптур, созданных из отслуживших свое новогодних елок, а также большой единый костер.
Кайа Ива: неправильно утверждать, что при расчете пенсии зарплата не будет учитываться (17) IRL esindajad teel presidendi juurde  1 д
Министр социальной защиты Кайя Ива (IRL)заявила, что утверждение, что при определении размера пенсии зарплата больше не будет учитываться, неверное, и отметила, что если бы в Эстонии и дальше действовала нынешняя пенсионная система, то многие будущие пенсионеры вынуждены были бы ходатайствовать о социальных пособиях.
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Под прикрытием салона красоты в центре Таллинна действует ”фабрика кредитов”  (203)  1 д Под прикрытием салона красоты в центре Таллинна действует ”фабрика кредитов”
Салон красоты Delavue завлекает женщин на бесплатные пробные процедуры, где специалист ”диагностирует” у них серьезные проблемы с кожей. Естественно, лучшим лечением оказываются дорогостоящие процедуры, которые — о, чудо! — предлагает салон и для оплаты которых тут же, в салоне, можно оформить рассрочку, пишет Eesti Päevaleht.
Что будет с теми, кто не принесет в департамент трудовые книжки?  (71)  14 ч
Департамент социального страхования сообщил, что ждет от эстоноземельцев, работавших до 1999 года и еще не вышедших на пенсию, их старые трудовые книжки. Что будет, если их не принести?
The National Interest: секретное оружие РФ для вторжения в Прибалтику и победы над войсками НАТО  (381)  2 д The National Interest: секретное оружие РФ для вторжения в Прибалтику и победы над войсками НАТО
"В феврале 2016 года влиятельная корпорация RAND — исследовательский центр, тесно связанный с ВВС США — опубликовала доклад, в котором говорилось, что в случае вторжения в Прибалтику Россия способна достичь столиц Латвии и Эстонии менее чем за три дня, если предупреждение о готовящемся наступлении поступит за неделю до его начала", — пишет в американском аналитическом издании по военно-политической тематике The National Interest Кэрол Улк .
ФОТО: Центр Таллинна заполнили таинственные плакаты "Я боюсь"  (66)  2 д
Сегодня в Таллинне по пути на Тоомпеа , на площади Вабадузе и на Балтийском вокзале появились плакаты, на которых была написана фраза "Я боюсь" на четырех языках.
Заключайте письменный договор. Молодежь снимает квартиру для пьянки и оставляет арендодателю ”сюрпризы”  (41)  2 д Заключайте письменный договор. Молодежь снимает квартиру для пьянки и оставляет арендодателю ”сюрпризы”
В молодежной среде распространяется новый тренд: с честными глазами арендуют квартиру на короткий срок, а потом… арендодателя там ждет истинный бардак, пишет Kasulik .
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