Стоматологическая клиника обманывает пациентов: как им вернуть свои деньги?(23)
Житель Маарду Евгений Скобелев по совету коллеги обратился в клинику Implanttihoito, чтобы обзавестись голливудской улыбкой. Но опыт оказался весьма неудачным. „Мне вырвали все верхние зубы и поставили вместо них штыри для имплантов, – рассказывает мужчина. – Сказали, что это все будет стоить 8000 евро. Я взял кредит, заплатил требуемую сумму и стал ждать, пока все заживет и можно будет ставить циркониевые коронки“. Однако время шло и шло, Евгений уже и весь кредит выплатил, а зубов как не было, так и нет. К сожалению, Евгений – не единственный пострадавший, пишет „МК-Эстония“.
Что же делать, если вы остались без оплаченной услуги?
Поначалу, говорит Евгений, он верил всему, что говорили ему в клинике. А там ссылались каждый раз на какие-то непредвиденные обстоятельства.
„Я несколько раз связывался с клиникой, – рассказывает мужчина, – они обещали, что вот-вот все поставят. Но то техник заболел, то он уехал, то визит почему-то перенесут. В общем, были разные предлоги. А мне что делать? Я два года хожу уже без передних зубов. У меня эти штыри уже начали зарастать. Сделали из меня какого-то бомжа!“
Евгению в итоге надоело ждать, и он написал жалобу в Комиссию по врачебной этике при Министерстве социальных дел. Однако ответа оттуда пока так и не получил.
„И совершенно случайно я вышел на техника, который должен был сделать для меня эти зубные коронки, – рассказывает мужчина. – Он сказал, что клиника ему не заплатила, поэтому он не стал их делать. Тогда я понял, почему мне их и не ставят“.
В итоге Евгений договорился с техником напрямую, заплатил ему еще 1500 евро, и тот поставил ему наконец-то коронки.
„Так дешево вышло потому, наверное, что техник уже снял до этого мерки Евгения, когда приезжал в клинику, да и клиника, наверное, ему тоже что-то за выезд заплатила“, – предполагает жена мужчины Людмила.
И теперь мужчина – с зубами, однако кто ему вернет заплаченные Implanttihoito деньги – неизвестно.
„Штыри стоят вроде не более 700 евро каждый, – подсчитывает Людмила. – Или 550… Ну если даже 700, то получается, что он заплатил за шесть штырей 4200 евро и 3800 – за коронки. Коронок он от клиники так и не получил, и эти деньги ему тоже никто так и не вернул“.
Она не знает, куда им обращаться. По ее словам, Департамент защиты потребителя и технического надзора сообщил супругам, что они спорами, связанными со здоровьем, не занимаются. И посоветовали писать в Комиссию по врачебной этике при Министерстве социальных дел. А туда Евгений уже написал 5 июня, и ответа до сих пор нет.
„Судиться – это еще деньги и время, – рассуждают супруги. – Так что мы решили обратиться к вам, чтобы предупредить других людей: ни в коем случае не несите туда деньги! Есть риск, что вы не получите обещанную услугу!“
Как под копирку
Евгений – не единственный пострадавший. Галина Невельская отдала 1980 евро за два импланта, и ей тоже поставили только держатели для них.
„Когда я пришла устанавливать коронки, выяснилось, что они слишком большие, и их установить, по словам члена правления клиники Дмитрия Филиппенко, невозможно. Якобы там у меня какой-то не такой прикус… – рассказывает женщина. – Я спросила: „Что же вы мне тогда раньше не сказали?“ А он, представляете, ответил: „Я не хотел вас расстраивать“. Деньги при этом взял“.
Сейчас Галина приводит зубы в порядок в другой клинике и планирует собрать еще пострадавших, чтобы подавать коллективный иск в суд.
А еще одна пострадавшая, Кристина, в суд уже подала. И даже выиграла!
„Кинули меня на 5800 евро, – рассказывает она – Это цена за 10 коронок. По итогу ничего не сделали, из-за них потеряла 1 здоровый зуб. Подала в суд. Выиграла. Но денег пока взыскать не удалось. Думаю, и не удастся. На юридические расходы потратила около 3 000 евро. Финансовые и моральные потери невосполнимы – особенно нервы“.
Коллеги из Delfi Ärileht также недавно сообщали, что Комиссия по потребительским спорам рассматривала заявление, соглано которому фирма Implanttihoito Hambaravi OÜ должна была установить пациенту 12 зубных коронок.
„В ходе первых трех визитов были установлены временные коронки, которые используются во время протезирования в качестве защиты зубов до установки постоянных коронок. Пациент заплатил вперед 2270 евро. Во время следующего, четвертого, визита пациенту сообщили, что ему не могут установить постоянные коронки из-за того, что двери лаборатории закрыты. Была достигнута договоренность о новом времени визита, но позднее клиника аннулировала визит, направив СМС“, – говорится в статье.
Пациент пытался неоднократно дозвониться до клиники, но безрезультатно. Попутно пациент обнаружил, что зубной врач, оказывавший ему услуги по протезированию, больше не работает в клинике. Поскольку временные коронки стали разрушаться, для установки постоянных коронок пациенту пришлось обратиться в другую стоматологическую клинику.
Пациент, не получивший услугу, желая вернуть 2270 евро, обратился с заявлением в Комиссию по потребительским спорам. Позже в телефонном разговоре пациенту обещали вернуть частями 1721 евро, однако деньги на его счет так и не поступили.
В итоге Комиссия по потребительским спорам вынесла решение: поскольку человек не обязан платить за услугу, которая не была оказана, клиника обязана вернуть пациенту 2270 евро.
„Съехали и не заплатили“
„МК-Эстония“ неоднократно пыталась получить комментарий Дмитрия Филиппенко, но безуспешно. На звонки он не отвечал, а имеющиеся номера телефонов либо больше не использовались, либо были выключены, либо звонки с них просто сбрасывали.
По тому адресу, где раньше находилась клиника, теперь их вывески нет. Мужчина из клиники по соседству сказал, что у них с Implanttihoito входы были отдельные, но имелись совместные общие помещения (регистратура и фойе. – Прим. авт. ), и врачи каждой клиники работали в своем „крыле“.
„Вот в этом кабинете они были, – показывает он. – Но сейчас их уже нет. Съехали и не заплатили“.
И тут, конечно, возникает вопрос: почему надзорные органы не предотвратили эту ситуацию? Ведь „МК-Эстония“ и другие СМИ с 2017 года неоднократно писали о претензиях клиентов к этой клинике. И мы, в частности, обращались в Департамент здоровья с вопросом: почему врач, лишенный лицензии в Финляндии, продолжает беспрепятственно практиковать в Эстонии?
На что получили ответ: „Финский запрет на деятельность в Эстонии не действует. Регистрацию в Эстонии можно приостановить только по приказу суда. Пациенты должны обращаться в суд“.
В итоге теперь обращайся в суд или нет – денег клиентам это не вернет. Уставной капитал фирмы Implanttihoito – всего 5560 евро.