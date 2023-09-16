Стоматологическая клиника обманывает пациентов: как им вернуть свои деньги?

Что же делать, если вы остались без оплаченной услуги?

Поначалу, говорит Евгений, он верил всему, что говорили ему в клинике. А там ссылались каждый раз на какие-то непредвиденные обстоятельства.

„Я несколько раз связывался с клиникой, – рассказывает мужчина, – они обещали, что вот-вот все поставят. Но то техник заболел, то он уехал, то визит почему-то перенесут. В общем, были разные предлоги. А мне что делать? Я два года хожу уже без передних зубов. У меня эти штыри уже начали зарастать. Сделали из меня какого-то бомжа!“

Евгению в итоге надоело ждать, и он написал жалобу в Комиссию по врачебной этике при Министерстве социальных дел. Однако ответа оттуда пока так и не получил.

„И совершенно случайно я вышел на техника, который должен был сделать для меня эти зубные коронки, – рассказывает мужчина. – Он сказал, что клиника ему не заплатила, поэтому он не стал их делать. Тогда я понял, почему мне их и не ставят“.

В итоге Евгений договорился с техником напрямую, заплатил ему еще 1500 евро, и тот поставил ему наконец-то коронки.

„Так дешево вышло потому, наверное, что техник уже снял до этого мерки Евгения, когда приезжал в клинику, да и клиника, наверное, ему тоже что-то за выезд заплатила“, – предполагает жена мужчины Людмила.

И теперь мужчина – с зубами, однако кто ему вернет заплаченные Implanttihoito деньги – неизвестно.

„Штыри стоят вроде не более 700 евро каждый, – подсчитывает Людмила. – Или 550… Ну если даже 700, то получается, что он заплатил за шесть штырей 4200 евро и 3800 – за коронки. Коронок он от клиники так и не получил, и эти деньги ему тоже никто так и не вернул“.

Она не знает, куда им обращаться. По ее словам, Департамент защиты потребителя и технического надзора сообщил супругам, что они спорами, связанными со здоровьем, не занимаются. И посоветовали писать в Комиссию по врачебной этике при Министерстве социальных дел. А туда Евгений уже написал 5 июня, и ответа до сих пор нет.