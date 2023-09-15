Количество заражений энцефалитом и боррелиозом после укуса клеща увеличилось. Читатель: дело в некошеной траве?

Специалист Департамента здоровья Юта Варьяс ответила, что, действительно, количество случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом - болезнью Лайма, с годами возросло.

За прошедшие восемь месяцев 2023 года было зарегистрировано 92 случая заболевания клещевым энцефалитом. Год назад за этот же временной промежуток зарегистрированных случаев было всего 76. Случаев заболевания клещевым боррелиозом за 8 месяцев этого года зарегистрировали 2129, в прошлом году за этот же промежуток времени - 1535.

„В 2021 году зарегистрировали всего 82 случая заболевания клещевым энцефалитом и 2471 - заболевания болезнью Лайма“, - приводит для сравнения Юта.

Больше всего случаев заболевания в расчете на 100 000 человек, по словам Юты, зарегистрировано на Сааремаа и Хийумаа.

Как объясняет специалист, эстонские теплые и мягкие зимы способствуют размножению клещей. Эстонский климат им подходит, клещам нравятся тенистая и достаточно влажная местность. Лучше всего клещам подходят смешенные леса, в них передвигается много животных, и, соответственно, возможностей напиться их крови гораздо больше. Эстония уже в течение долгого времени является эндемической зоной в связи с распространением инфекционных заболеваний, переносимых клещами. Из-за этого увеличение общего количества клещей влечет за собой и увеличение количества тех из них, которые являются переносчиками заболеваний.

В предотвращении заболеваний важную роль играет поведение человека - соблюдает ли он все предохранительные меры.

Лучший способ профилактики в случае с клещевым энцефалитом - это вакцинация. Против клещевого боррелиоза вакцины не существует. Болезнь можно предотвратить, избегая укусов клеща - использовать средства защиты от клещей, на природе носить светлую одежду и другие.



Подробнее о том, что можно и нельзя делать при укусе клеща, читайте здесь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .