Новости Эстонии
25.07.2023, 18:41

„Я разрезала ножницами клеща пополам“: чего нельзя делать при укусе клеща и почему случаев заражения боррелиозом стало больше?

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Анна Тамм
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ФОТО: Delfi Meedia

Согласно статистическим данным, в этом году количество случаев заражения боррелиозом увеличилось. О том, что клещи обитают в парках и зеленых зонах большинства эстонских городов, неоднократно сообщалось в СМИ. Что же делать, если вас укусил клещ? И какая ситуация в Эстонии на самом деле?

„Я ходила за травой для кошки и на следующий день на руке под кофтой увидела небольшого клеща. Я разрезала ножницами клеща пополам, у меня там даже покраснение вокруг уже было. Головка от клеща осталась. Я стала по-разному дезинфицировать место укуса. На сегодняшний день воспаление уже стало меньше, но все равно вокруг головки красная кожа“, - делится своей историей жительница Таллинна в Facebook. Пользователи бурно отреагировали на пост - стали объяснять, что резать клеща ни в коем случае не надо. Некоторые даже не поверили в искренность автора и решили, что пост - шутка.

Как бы то ни было, ситуация с клещами в Эстонии совершенно не смешная. По данным Департамента здоровья, количество случаев клещевого боррелиоза в этом году значительно увеличилось по сравнению с июнем прошлого и позапрошлого годов. При этом города и сельскую местность от клещей не обрабатывают, как сообщали RusDelfi в Институте развития здоровья: „Клещи являются неотъемлемой частью экосистемы. Европейский союз имеет политику сохранения многообразия природы, в связи с чем многие города ЕС отказываются от использования пестицидов. По какой точно причине не обрабатываются города в Эстонии у нас информации нет“.

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