Владелец машины с российскими номерами: номерной знак РФ — это не что-то сакральное, а просто удобство

В среду утром стало известно, что Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами. После этого министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс добавил, что санкции распространяют и на находящиеся в Эстонии машины с номерными знаками РФ. По его словам, правительство еще не решило, нужно ли их конфисковать, но он поддерживает эту идею.

Житель Таллинна Илья надеется, что этого не произойдет. Он ездит на своем автомобиле с российскими номерами полтора года. Не менял на эстонские номер в причину разных обстоятельств. „Во-первых, это затратно. Нужно платить за перерегистрацию. Во-вторых, после переезда было много других забот - семья, ребенок, кружки. Машина была не в приоритете. Тем более не было необходимости, ведь периодические выезжаю в Россию к родственникам“.

До этого никаких проблем из-за российских номеров не было, продолжает он. „Зачем делать лишние телодвижения, если все законно? Но я все-таки надеюсь на разумность европейских чиновников и Европейской комиссии“, - добавил Илья. При этом он отметил, что номерной знак РФ - это не что-то сакральное. „Большинство автомобилистов с номерами РФ - не поддерживают нынешний курс российских властей. Платят здесь налоги и соблюдают закон. Надеюсь, конфисковать машины не будут, а то как всегда пострадают обычные люди“.

Как отметил работник ИТ-сферы, он бы с удовольствием поменял номера на эстонские, так как ехать в Россию и продавать там автомобиль за рубли он бы не хотел. „Получится продать за совсем небольшие деньги. Потом нужно будет поменять на евро по курсу 105 рублей. За эти деньги здесь получится купить только вагонетку“.

Сейчас Илья следит за новостями и планирует обратиться в Департамент полиции и погранохраны, чтобы узнать - можно ли поменять российские номера на эстонские без выезда в Россию и когда это можно сделать.

Еще больше информации про конфискацию машин с российскими номерами, читайте ЗДЕСЬ .

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