Можно ли въезжать в Эстонию на машине с российскими номерами через Финляндию?

По словам начальника отдела таможенного оформления Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс, в настоящее время ограничений на передвижение внутри Евросоюза нет.

„Эстония не препятствует передвижению транспортных средств с номерными знаками Российской Федерации внутри Евросоюза“, — отметила она RusDelfi.

Напомним, что Европейская комиссия 8 сентября выпустила разъяснения о порядке ввоза гражданами России личных вещей и транспортных средств в Евросоюз. Пограничные пункты Литвы и Латвии 12 сентября перестали пропускать автомобили с российскими номерами. 13 сентября к этому присоединилась и Эстония.

В социальных сетях появились предположения, что сразу после съезда с парома патруль будет останавливать машины с российскими номерами.

„Я уверен на сто процентов, с 10 утра в порту уже стоит таможня и патрули в Д и А терминале, и ждут номера РФ. И на полную катушку с обыском начнут выяснять основания и цель приезда в Эстонию, а также представляете ли вы угрозу безопасности со всеми вытекающими из этого последствиями“, — стали комментировать пользователи социальных сетей.

Корреспондент RusDelfi отправился к терминалу и не увидел никакой активности.

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