Можно ли въезжать в Эстонию на машине с российскими номерами через Финляндию?(6)
Сегодня Эстония запретила въезд из-за границы моторных транспортных средств с номерными знаками Российской Федерации. МИД Финляндии не стал исполнять рекомендацию ЕС о запрете на въезд или конфискации автомобилей, зарегистрированных в РФ. Можно ли в таком случае пока попасть в Эстонию через Финляндию?
По словам начальника отдела таможенного оформления Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс, в настоящее время ограничений на передвижение внутри Евросоюза нет.
„Эстония не препятствует передвижению транспортных средств с номерными знаками Российской Федерации внутри Евросоюза“, — отметила она RusDelfi.
Напомним, что Европейская комиссия 8 сентября выпустила разъяснения о порядке ввоза гражданами России личных вещей и транспортных средств в Евросоюз. Пограничные пункты Литвы и Латвии 12 сентября перестали пропускать автомобили с российскими номерами. 13 сентября к этому присоединилась и Эстония.
В социальных сетях появились предположения, что сразу после съезда с парома патруль будет останавливать машины с российскими номерами.
„Я уверен на сто процентов, с 10 утра в порту уже стоит таможня и патрули в Д и А терминале, и ждут номера РФ. И на полную катушку с обыском начнут выяснять основания и цель приезда в Эстонию, а также представляете ли вы угрозу безопасности со всеми вытекающими из этого последствиями“, — стали комментировать пользователи социальных сетей.
Корреспондент RusDelfi отправился к терминалу и не увидел никакой активности.
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