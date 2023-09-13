Эстония с сегодняшнего дня запрещает въезд российских автомобилей

При этом Эстония следует опубликованной 8 сентября Европейской комиссией дополнительной интерпретации санкций, введенных в отношении РФ, согласно которой зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Евросоюза.

„Цель санкций против России одна - заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что внесла ясность в действующие санкции, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены агрессии для России, мы, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, пришли к выводу, что ограничения наиболее эффективны, когда санкции вводятся совместно“, - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Запрет на въезд автотранспортного средства действует независимо от основания пребывания его владельца или пользователя в Эстонии или Европейском союзе.

Транспортным средствам с номерными знаками Российской Федерации разрешается выезжать из Эстонии через внешнюю границу или пересекать внутренние границы Европейского союза.

При прибытии транспортного средства с номерными знаками Российской Федерации на пограничный пункт налоговая и таможенная служба осуществляет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец автотранспортного средства должен вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

Правительство обсудит, что делать с уже находящимися в стране автомобилями

Министр иностранных дел Маргус Цахкна планирует завтра поднять в правительстве вопрос, что делать с уже находящимися здесь машинами с российскими номерами.

„Сегодня я также встречусь по видеосвязи с представителями других приграничных стран, с которыми в первую очередь обсужу этот вопрос. Как стране, граничащей с Россией, Эстонии важно реализовать такие ограничения вместе со своими соседями, и я приветствую, что Латвия и Литва уже приняли подобное решение, - сказал он. - При совместной реализации, ограничения более эффективны, и это дает возможность еще больше повысить цену агрессии для России“.

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