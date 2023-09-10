Сборная Германии обыграла Сербию и впервые стала чемпионом мира по баскетболу

Сборная Германии на этом чемпионате до финала не проиграла ни одного матча - 7 побед подряд. На пути к финалу немцы обыграли Японию (81:63), Австралию (85:82), Финляндию (101:75), Грузию (100:73), Словению (100:71), Латвию (81:79) и США (113:111).

Если на групповых этапах победы немцам давались легко, то в плей-офф - очень натужно. В матче с Латвией они были на грани: попади Давис Бертанс попал издали на последних секундах - Германия бы вылетела. А против американцев Германия отлично провела большую часть матча, создала задел в 12 очков, но в концовке едва все не растеряла: США не хватило времени, чтобы вырвать победу.

Германия впервые играла в финале чемпионата мира. Прежде самым успешным был ЧМ-2002, когда команда, ведомая Дирком Новицки, взяла бронзу. В полуфинале она уступила Аргентине (80:86), а в матче за третье место превзошла Новую Зеландию (117:94).

Сборная Сербии на ЧМ-2023 до финала выиграла шесть матчей из семи. На первом этапе она разгромила Китай (105:63), Пуэрто-Рико (94:77) и Южный Судан (115:83), а в начале второго уступила Италии (76:78). Победа над Доминиканской республикой (112:79) открыла сербам дорогу в плей-офф, где они устранили Литву (87:68) и Канаду (95:86), хотя в обоих парах изначально и не считались фаворитами.

Что касается финала ЧМ-2023, то это была игра равных и достойных соперников. В первой половине игры соперникам не удавалось создать приличный задел. Максимум у сербов - „плюс 5“, у немцев и того меньше. Также стоит отметить, что уже на 3-й минуте Сербия потеряла Огнена Добрича. Атакующий защитник получил растяжение связок голеностопного сустава и покинул паркет с помощью партнеров.

После 20 минут игры на табло было равенство - 47:47. А решающее ускорение немцы предприняли в третьей четверти, когда оторвались на 12 очков (67:55). Сербия не спешила сдаваться и отчаянно пыталась ликвидировать отставание. В середине 4-й четверти ей удалось приблизиться на расстояние „-4“ (69:73), но соперник вернул разницу до „+8“.