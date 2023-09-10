Сборная Германии обыграла Сербию и впервые стала чемпионом мира по баскетболу
В столице Филиппин Маниле завершился чемпионат мира по баскетболу. В финале сборная Германии обыграла сборную Сербии со счетом 83:77 и впервые взяла титул.
Сборная Германии на этом чемпионате до финала не проиграла ни одного матча - 7 побед подряд. На пути к финалу немцы обыграли Японию (81:63), Австралию (85:82), Финляндию (101:75), Грузию (100:73), Словению (100:71), Латвию (81:79) и США (113:111).
Если на групповых этапах победы немцам давались легко, то в плей-офф - очень натужно. В матче с Латвией они были на грани: попади Давис Бертанс попал издали на последних секундах - Германия бы вылетела. А против американцев Германия отлично провела большую часть матча, создала задел в 12 очков, но в концовке едва все не растеряла: США не хватило времени, чтобы вырвать победу.
Германия впервые играла в финале чемпионата мира. Прежде самым успешным был ЧМ-2002, когда команда, ведомая Дирком Новицки, взяла бронзу. В полуфинале она уступила Аргентине (80:86), а в матче за третье место превзошла Новую Зеландию (117:94).
Сборная Сербии на ЧМ-2023 до финала выиграла шесть матчей из семи. На первом этапе она разгромила Китай (105:63), Пуэрто-Рико (94:77) и Южный Судан (115:83), а в начале второго уступила Италии (76:78). Победа над Доминиканской республикой (112:79) открыла сербам дорогу в плей-офф, где они устранили Литву (87:68) и Канаду (95:86), хотя в обоих парах изначально и не считались фаворитами.
Что касается финала ЧМ-2023, то это была игра равных и достойных соперников. В первой половине игры соперникам не удавалось создать приличный задел. Максимум у сербов - „плюс 5“, у немцев и того меньше. Также стоит отметить, что уже на 3-й минуте Сербия потеряла Огнена Добрича. Атакующий защитник получил растяжение связок голеностопного сустава и покинул паркет с помощью партнеров.
После 20 минут игры на табло было равенство - 47:47. А решающее ускорение немцы предприняли в третьей четверти, когда оторвались на 12 очков (67:55). Сербия не спешила сдаваться и отчаянно пыталась ликвидировать отставание. В середине 4-й четверти ей удалось приблизиться на расстояние „-4“ (69:73), но соперник вернул разницу до „+8“.
В начале 39-й минуте дальний бросок Аврамовича подарил надежду сербам - 72:78. В следующей атаке Аврамович вновь бросал из-за дуги, когда на нем сфолил Фойтманн. С линии штрафных защитник сербов не промахнулся - 75:78 за 1.21 до сирены.
Потом Богданович сделал перехват в защите, но Гудурич из угла площадки промахнулся. В ответной атаке Шредер реализовал один из двух штрафных - 79:75 за 44 секунды до сирены. Сербы организовали быструю атаку, Гудурич прошел под щит и принес 2 очка со штрафных, но Шредер тоже был результативен в проходе - 81:77 в пользу немцев за 21 секунду до конца основного времени.
В последней атаке сербов Аврамович промахнулся издали, а Гудурич допустил потерю. Шредер вновь встал на линию штрафных и обеспечил победу Германии - 83:77.
Сборная Германии впервые стала чемпионом мира. За весь ЧМ-2023 немцы не проиграли ни одного матча - 8 побед из 8.
Сербия второй раз добралась до титульного матча и вновь его проиграла. В 2014-м в финале она попала под разгром от США (92:129) и осталась с серебром.
В матче за третье место сборная Канады в овертайме обыграла сборную США (127:118) и впервые стала обладателем бронзовых наград. Американцы же на втором ЧМ подряд остались без медалей.
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