Михаил Кылварт стал новым председателем Центристской партии

Центристы выбрали нового председателя партии. Им стал мэр Таллинна Михаил Кылварт. Его оппонент Танель Кийк набрал 489 голосов, Михаил Кылварт - 543. Всего проголосовало 1046 человек.

В правление вошли: Юри Ратас, Яак Ааб, Лаури Лаатс, Таави Аас, Вадим Белобровцев, Владимир Свет, Яна Тоом, Яан Тоотс, Андрей Коробейник, Марика Тууслау, Яанус Кирилайд, Мария Юферева-Скуратовски, Андре Ханемяги, Михкель Ундрест.

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Делегаты от Центристской партии собрались в центре Эстонии - в городе Пайде. На месте ожидается более 1000 политиков. Именно они должны будут выбрать нового председателя политической силы. Кандидаты - мэр Таллинна Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу Танель Кийк. После выборов председателя пройдут выборы правления партии.

Ситуация внутри партии сильно накалена. Представители разных лагерей публично критикуют работу коллег, а в случае проигрыша своего кандидата некоторые готовы покинуть партию. Все решится после 17:30, когда закончится подсчет голосов.