Михаил Кылварт стал новым председателем Центристской партии(104)
Сегодня, 10 сентября, в Пайде выбрали нового председателя Центристской партии. Им стал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Центристы выбрали нового председателя партии. Им стал мэр Таллинна Михаил Кылварт. Его оппонент Танель Кийк набрал 489 голосов, Михаил Кылварт - 543. Всего проголосовало 1046 человек.
В правление вошли: Юри Ратас, Яак Ааб, Лаури Лаатс, Таави Аас, Вадим Белобровцев, Владимир Свет, Яна Тоом, Яан Тоотс, Андрей Коробейник, Марика Тууслау, Яанус Кирилайд, Мария Юферева-Скуратовски, Андре Ханемяги, Михкель Ундрест.
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Делегаты от Центристской партии собрались в центре Эстонии - в городе Пайде. На месте ожидается более 1000 политиков. Именно они должны будут выбрать нового председателя политической силы. Кандидаты - мэр Таллинна Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу Танель Кийк. После выборов председателя пройдут выборы правления партии.
Ситуация внутри партии сильно накалена. Представители разных лагерей публично критикуют работу коллег, а в случае проигрыша своего кандидата некоторые готовы покинуть партию. Все решится после 17:30, когда закончится подсчет голосов.