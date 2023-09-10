ВИДЕО | Председатель центристов Михаил Кылварт о своей победе: это точно не повод пить шампанское

Михаил, вас можно поздравить, или посочувствовать, потому что положение у партии достаточно плачевное сейчас.

Это точно не повод пить шампанское, но были приложены усилия, для того, чтобы предложить партии альтернативу. Меня поддержали многие однопартийцы. Безусловно, это большая ответственность на сегодняшний момент. Сейчас нет повода для радости. Есть понимание, что впереди ожидает большая работа. Много рутины и много непростых ситуаций.

Как изменится Центристская партия при вашем правлении?

Это не только мое решение - это решение правления, это решение центристов. Одна из основных проблем - это то, что зачастую изменение курса, определенные решение появлялись ниоткуда. Должна быть прозрачность принятия решений для членов партии, для собрания уполномоченных представителей. Политические решения и позиции по политическим вопросам должны решаться более широким кругом. И это я хочу партии предложить.

Изменится ли как-то позиция партии по отношению к войне в Украине?

Эта позиция, на мой взгляд - абсолютно четко сформулирована нашей партией, другими партиями. В Эстонии нет разночтений по этому вопросу.

Изменится ли что-то в позиции партии по русскоязычному образованию?

У Центристской партии есть позиция, мы считаем, что всем в Эстонии должна быть предоставлена возможность получать качественное образование и качественно изучать эстонский язык. К сожалению, сегодня нет такой возможности, и нет возможности для всех, кто желает, учиться на эстонском языке. Целый ряд проблем не решен, и вместо лозунгов нужно заниматься решением этих проблем.

Голоса практически 50 на 50. Как планируете договариваться с „крылом Кийка“?

Мы разговаривали с Танелем не раз до конгресса. Мы видим, что у Танеля очень серьезная поддержка в партии. Это говорит о его серьезном потенциале. Теперь нам важно наши потенциалы отъединить. Два человека в партии показали, что они пользуются поддержкой, и если мы сможем эти поддержки объединить и единым фронтом двигаться дальше, то это усилит партию в два раза.