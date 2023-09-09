Литва передала Украине полтора миллиона боеприпасов

По данным министерства, военная поддержка, переданная Литвой Украине до осени этого года, уже включает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боекомплектом, БТР М113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.

Согласно сообщению, в ближайшее время Украине будут переданы системы запуска ракет NASAMS, антидроны, логистическая и другая техника.

Также, как сообщает Минобороны, Литва постоянно активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

Поддержка Литвы Украине с начала военного вторжения достигла 0,5 млрд. евро и будет предоставляться и дальше – в 2024-2026 годах планируется пакет военной поддержки на сумму 200 млн. евро. Общая стоимость поддержки Литвы Украине составляет более 1 млрд. евро или более 1,2%. ВВП Литвы (половина этой суммы – военная поддержка), отмечают в министерстве.

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