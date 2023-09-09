Экономика
09.09.2023, 16:00

Расследование дела Olerex вышло на финишную прямую

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ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA

Расследование Департамента окружающей среды, которое должно выяснить, представляла ли топливная компания Olerex ложные данные и выполнила ли она требования по биотопливу, и если да, то какое наказание ее ждет, по словам чиновников департамента, подходит к концу.

Сегодня чаша терпения компании Terminal Oil переполнилась и фирма в знак протеста снизила цены на своих заправках, после чего за ними потянулись и конкуренты. Речь идет о расследовании по делу Olerex и о том, что другие участники рынка уже давно в роли пострадавших и надеются, что будет дан четкий сигнал – Olerex вел себя неправильно и должен понести за это наказание.

Гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра объяснил изданию Ärileht, что предупреждение преступной деятельности - приоритетная для ведомства сфера, потому что это та деятельность, которая покушается на очень важную ценность — чистую и устойчивую жизненную среду.

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