Расследование дела Olerex вышло на финишную прямую

Сегодня чаша терпения компании Terminal Oil переполнилась и фирма в знак протеста снизила цены на своих заправках, после чего за ними потянулись и конкуренты. Речь идет о расследовании по делу Olerex и о том, что другие участники рынка уже давно в роли пострадавших и надеются, что будет дан четкий сигнал – Olerex вел себя неправильно и должен понести за это наказание.