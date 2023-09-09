09.09.2023, 16:00
Расследование дела Olerex вышло на финишную прямую(1)
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA
Расследование Департамента окружающей среды, которое должно выяснить, представляла ли топливная компания Olerex ложные данные и выполнила ли она требования по биотопливу, и если да, то какое наказание ее ждет, по словам чиновников департамента, подходит к концу.
Сегодня чаша терпения компании Terminal Oil переполнилась и фирма в знак протеста снизила цены на своих заправках, после чего за ними потянулись и конкуренты. Речь идет о расследовании по делу Olerex и о том, что другие участники рынка уже давно в роли пострадавших и надеются, что будет дан четкий сигнал – Olerex вел себя неправильно и должен понести за это наказание.