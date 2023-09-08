Беспрецедентный шаг и грандиозное снижение цен. Глава топливной компании: на рынке - мошенничество, это нездоровая ситуация(15)
Terminal Oil устал и в знак протеста снижает цены на заправках
Причина — расследование по делу Olerex
Большие убытки на оптовом рынке переносятся и на розничных покупателей. „На это больно смотреть“
Бензин на заправках Terminal Oil сегодня существенно дешевле обычного. Это одна из самых больших скидок, которую когда-либо видела местная топливная сфера. Причина - протест, поскольку один участник рынка этот самый рынок обманывает, и неясно, можно ли (и когда) его наказать, пишет Delfi Ärileht.
Речь идет о расследовании по делу Olerex и о том, что другие участники рынка уже давно в роли пострадавших и надеются, что будет дан четкий сигнал – Olerex вел себя неправильно и должен понести за это наказание. Генеральный директор и член правления AS Terminal Райдо Раудсепп признает, что с сегодняшней скидкой, по их расчетам, они получат убыток от 30 000 до 40 000 евро. „Мы готовы сделать эти инвестиции“. Бензин сегодня дешевле на 20 центов за литр, а дизельное топливо — на 8 центов за литр. Добавлены преимущества для постоянных клиентов. Так, согласно кампании, 95-й бензин стоит 1,599 евро/л, 98-й бензин – 1,649 евро/л, дизельное топливо – 1,599 евро/л.