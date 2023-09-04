ЧП и криминал
04.09.2023, 13:35

Мужчина, напавший с ножом на пастора-гея, после нападения угрожал жертве: „Сказал, что собирается меня убить“

 
ФОТО: Delfi Meedia

По словам потерпевшего, мужчина, напавший с ножом на пастора на мероприятии геев-христиан в июне, до сих пор находится на свободе и угрожал убить его. Полиция заявила, что посоветовала нападавшему прекратить писать пастору.

Финский пастор Патрик Тиайнен рассказал тогда Delfi, что небольшая неформальная встреча длилась около 30-40 минут, когда, по словам Тиайнена, в бар вошел молодой человек, говоривший по-эстонски. Он спросил, кто будет докладчиком-гей-пастором на этом мероприятии. „Он вообще не выглядел подозрительным, поэтому я сказал, что это я. Дальше все произошло очень быстро“, — сказал Тиайнен.

„Он очень сильно ударил меня по лицу, в результате чего было сломано несколько костей, а затем вытащил нож — я не уверен, действительно ли он пытался ударить меня в лицо, но нож у него был. Я поднял руку, чтобы защититься, он ударил меня в область глаза, и следующий удар пришелся на женщину, которая сидела рядом со мной“, - рассказал Тиайнен.

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