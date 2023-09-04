04.09.2023, 13:35
Мужчина, напавший с ножом на пастора-гея, после нападения угрожал жертве: „Сказал, что собирается меня убить“
ФОТО: Delfi Meedia
По словам потерпевшего, мужчина, напавший с ножом на пастора на мероприятии геев-христиан в июне, до сих пор находится на свободе и угрожал убить его. Полиция заявила, что посоветовала нападавшему прекратить писать пастору.
Финский пастор Патрик Тиайнен рассказал тогда Delfi, что небольшая неформальная встреча длилась около 30-40 минут, когда, по словам Тиайнена, в бар вошел молодой человек, говоривший по-эстонски. Он спросил, кто будет докладчиком-гей-пастором на этом мероприятии. „Он вообще не выглядел подозрительным, поэтому я сказал, что это я. Дальше все произошло очень быстро“, — сказал Тиайнен.