Нападение на геев-христиан в таллиннском баре: финский пастор рассказал подробности

Это случилось в популярном гей-баре в центре Таллинна на мероприятии НКО „Сообщество геев-христиан“. По сообщению агентства STT, в субботу около 14 часов в бар вошел хорошо одетый молодой человек, говоривший по-русски. Как утверждают присутствовавшие, он не был пьян.

Посидев некоторое время за столом, молодой человек поинтересовался, кто выступает, после чего напал на выступавшего в этот момент финна, стал его избивать и бросил в него нож. Находившиеся поблизости люди задержали агрессивного мужчину и удерживали его до прибытия полиции.

Нападавшим оказался 25-летний российский гражданин, который кричал о том, что Бог ненавидит гомосексуалистов. По сообщению STT, очевидцы говорили о том, что нападение было совершено на почве религиозной ненависти.

Финское телерадиовещание YLE передало слова Патрика Тийанена: „Он нанес мне удар и пытался ударить ножом. Но я оттолкнул его руку, и нож задел только уголок глаза и руку. По словам Тиайнена, один из ударов нападавшего отразил присутствовавший в баре друг финна.

В результате нападения пострадали находившиеся в баре 49-летняя женщина и 30-летний мужчина, защитившие Тиайнена. Скорая помощь доставила всех пострадавших в больницу, где Тийанену, по его словам, наложили швы, у него оказалась сломана лицевая кость. Свой пост в Instagram Тиайнен закончил словами о том, что не позволит ненависти одержать верх.

Как сообщила полиция, подозреваемый в совершении преступления российский гражданин задержан, ведется расследование.

Десять лет назад Патрик Тийайнен основал в городе Коккола религиозную общину Uskon Sana (Слово веры). В 2017 году он сообщил, что уходит с поста пастора и добавил, что состоит во внебрачных отношениях с мужчиной.

Архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма в своем аккаунте в Facebook выразил глубокое сожаление в связи с тем, что на гостя из Финляндии и его единомышленников было совершено нападение.