ФОТО | Начало учебного года принесло в столицу огромные пробки

Дорожные работы в Таллинне вызвали реорганизацию дорожного движения, когда автомобили перенаправляются в объезд или либо вместо этого улицы перекрываются, что приводит к увеличению пробок в часы пик.

1 сентября были частично открыты для движения перекрестки Пронкси-Рауа, Пронкси-Гонсиори и Пронкси-Кундери. В связи с этим временно изменено регулирование дорожного движения на улице Гонсиори. Въезжающий в город транспорт будет двигаться по улице Гонсиори, а выезжающий из центра города — по Рауа и Кундери.

Участок улицы Пронкси между Тартуским шоссе и улицей Рауа будет частично открыт на 1+1 полосу движения не позднее 15 сентября. В администрации города заявили, что открытие перекрестка Тартуского шоссе и улицы Пронкси зависит от времени, необходимого для высыхания бетона.

Первыми восстановились трамвайные линии №2 и 4, которые начали курсировать 1 сентября. Согласно текущему плану, линии №1 и 3 планируется запустить 1 октября.

Какие улицы открыты, а какие откроются поздней осенью, можно посмотреть здесь.

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