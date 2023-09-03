КАРТА | Ожидаются ли завтра большие пробки? Посмотрите, какие улицы Таллинна открыты в начале учебного года, а какие еще нет

1 сентября были частично открыты для движения перекрестки Пронкси-Рауа, Пронкси-Гонсиорси и Пронкси-Кундери. В связи с этим временно изменено дорожное движение на улице Gonsiori. Полоса с реверсивным движением на улице Гонсиори будет отведена для движения в направлении к центру города, движение на улицах Рауа и Кундери будет направлено из центра.

По первоначальному плану временное регулирование дорожного движения будет действовать до 15 сентября. Не позднее этого времени участок между улицами Пронкси, Тартуским шоссе и улицей Рауа будет частично открыт. В администрации города заявили, что открытие перекрестка Тартуского шоссе и улицы Пронкси зависит от времени, необходимого для высыхания бетона.

Улица Вана-Каламая в Пыхья-Таллинне вечером 3 сентября откроется для автомобильного движения, реконструкция которой близится к завершению. В связи с открытием улицы восстановлено нормальное движение автобусного маршрута №3. В начале месяца строительные работы завершились также на улицах Лийвалая и Техника.

Посмотрите на карте, какие улицы открыли с 1 сентября и каким перекресткам еще предстоит дождаться открытия.

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Чтобы добраться до Русской гимназии и Таллиннской 21-й школы, рекомендуется воспользоваться следующими маршрутами: Гонсиори-Пронкси-Кундери или Гонсиори-Пронкси-Рауа.

Заместитель мэра Владимир Свет ранее заявлял, что строительные работы на многих важных перекрестках и улицах не будут завершены к началу учебного года. Он пояснил, что улица Ахтри будет открыта в начале октября, а основные работы на улицах Йыэ и Пронкси должны быть завершены к концу октября, что также означает, что пересечение Нарвского шоссе и улицы Йыэ будет открыто для движения транспорта. Наиболее важные, по словам Свети, перекрестки Хобуяма и Каубамая ​​планируется открыть только во второй половине ноября.

Первыми открылись трамвайные линии №2 и 4, которые начали курсировать 1 сентября. Согласно текущему плану, линии №1 и 3 планируется запустить 1 октября. Нормальные маршруты автобусных линий №3, 40 и 55 также восстановлены, но еще более двадцати автобусных маршрутов продолжат курсировать по временным маршрутам до окончания строительных работ.