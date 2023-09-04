Оппозиция: Михаил Кылварт с командой не справляются с ситуацией на дорогах столицы, возможен вотум недоверия

По мнению председателя фракции Isamaa Карла Сандера Касе, управа не сумела выполнить свои задачи. „Осень началась, но дорожному хаосу в Таллинне нет конца. Ситуация усугубляется тем, что ответственные за хаос члены городской управы не хотят отвечать на вопросы перед горсобранием. Предприятиям и жителям Таллинна нанесен большой ущерб, поэтому мы обсуждаем вотум недоверия мэру“, - сказал Касе.

Критично настроен и председатель фракции Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере. „Нынешняя городская власть - самый большой тормоз на пути развития Таллинна. Транспортный хаос, перевернувший повседневную жизнь горожан, также является результатом неправильных решений руководства. В течение многих лет городские высшие чиновники во главе с мэром чихать хотели на рекомендации экспертов о том, как сделать городскую мобильность лучше и современнее“, — сказал Пере.

Председатель фракции Eesti 200 Йоэль Йессе признает, что городские руководители Таллинна не смогли грамотно управлять планированием и организацией инфраструктуры и общественного транспорта, а также строительными процессами. „Как известно, начало учебного года в Таллинне будет особенно трудным из-за дорожного движения. Кроме того, до Таллиннского аэропорта в ближайшие два года трамвай не доедет, новый трамвай обходит D-терминал в нескольких сотнях метров, виадук Тонди будет закрыт до конца 2024 года. Реорганизация общественного транспорта был проведена летом, в срочном порядке, без вовлечения общественности“, - сказал Йоэль Йессе.

Delfi недавно писал, что хотя многие перекрестки и участки улиц были открыты в начале сентября, передвижение по центру Таллинна в начале учебного года по-прежнему затруднено, поскольку часть участков все еще перекрыта или откроется только в октябре. Посмотреть, какие места критичны для движения, можно здесь.

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