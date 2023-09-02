ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (556-й день) | Суд в Киеве отправил под арест Игоря Коломойского. Москва заявила о новой атаке на Крымский мост

Минобороны России сообщило об отражении атак украинских морских беспилотников на Крымский мост. Первая атака, по данным военного ведомства, произошла около 23:15 по московскому времени. Минобороны заявило, что полупогружный безэкипажный катер был „своевременно обнаружен и уничтожен“ в акватории Черного моря. Еще два морских дрона пытались атаковать Крымский мост в 02:10 и в 02:20, сообщает министерство. Оба беспилотника уничтожены в акватории Черного мора. Об этом подробнее мы писали ЗДЕСЬ.



Нобелевский комитет отменил приглашения послам России, Беларуси и Ирана на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий. Эти приглашения вызвали скандал в Украине и Швеции. Об этом подробнее мы писали ЗДЕСЬ.



В Польше закрылся крупнейший центр для украинских беженцев. В селе Надажин в нескольких километрах от Варшавы закрылся крупнейший в Польше центр для украинских беженцев, отмечает газета Wyborcza. такое решение приняли местные власти, объяснив, что на фоне сокращения потока беженцев „содержать такой крупный центр не было никакого смысла“. При этом в центре, вмещавшем 1200 человек, оставались еще 300 украинцев, которых не предупредили заранее о решении администрации. Их расселили в другие аналогичные центры. Власти польской столицы заявили, что с ними этот шаг согласован не был, пишет Deutsche Welle.



США готовятся поставить Украине авиационные ракеты AMRAAM, которые могут преодолевать расстояние в 160-180 километров, пишет strana.ua. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, этого расстояния „более чем достаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеского ПВО“. Игнат добавил, что „эти ракеты Украине уже предоставляют для комплексов ЗРК NASAMS, также использующего ракету AIM-120 – с первых дней, когда началась атака нашей критической инфраструктуры осенью прошлого года“.

