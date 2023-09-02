ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (556-й день) | Суд в Киеве отправил под арест Игоря Коломойского. Москва заявила о новой атаке на Крымский мост
Подводим итоги еще одного дня войны.
Суд в Киеве отправил Игоря Коломойского под стражу на два месяца по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, Игорь Коломойский с 2013 по 2020 год легализовал более полумиллиарда гривен. При этом суд предоставил возможность внести залог за бизнесмена в размере 510 млн гривен (около 12,37 млн евро).
Минобороны России сообщило об отражении атак украинских морских беспилотников на Крымский мост. Первая атака, по данным военного ведомства, произошла около 23:15 по московскому времени. Минобороны заявило, что полупогружный безэкипажный катер был „своевременно обнаружен и уничтожен“ в акватории Черного моря. Еще два морских дрона пытались атаковать Крымский мост в 02:10 и в 02:20, сообщает министерство. Оба беспилотника уничтожены в акватории Черного мора. Об этом подробнее мы писали ЗДЕСЬ.
Нобелевский комитет отменил приглашения послам России, Беларуси и Ирана на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий. Эти приглашения вызвали скандал в Украине и Швеции. Об этом подробнее мы писали ЗДЕСЬ.
В Польше закрылся крупнейший центр для украинских беженцев. В селе Надажин в нескольких километрах от Варшавы закрылся крупнейший в Польше центр для украинских беженцев, отмечает газета Wyborcza. такое решение приняли местные власти, объяснив, что на фоне сокращения потока беженцев „содержать такой крупный центр не было никакого смысла“. При этом в центре, вмещавшем 1200 человек, оставались еще 300 украинцев, которых не предупредили заранее о решении администрации. Их расселили в другие аналогичные центры. Власти польской столицы заявили, что с ними этот шаг согласован не был, пишет Deutsche Welle.
США готовятся поставить Украине авиационные ракеты AMRAAM, которые могут преодолевать расстояние в 160-180 километров, пишет strana.ua. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, этого расстояния „более чем достаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеского ПВО“. Игнат добавил, что „эти ракеты Украине уже предоставляют для комплексов ЗРК NASAMS, также использующего ракету AIM-120 – с первых дней, когда началась атака нашей критической инфраструктуры осенью прошлого года“.
В России полиция проверяет Лию Ахеджакову по статье о „дискредитации“ армии. Она вышла на сцену в Германии с флагом Украины. Об этом подробнее мы писали ЗДЕСЬ.
В течение дня ракетным ударам подверглись Кривой Рог и Краматорск - к счастью, обошлось без жертв. В Сумской области в результате обстрела городка Середина-Буда погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов. Он вместе с коллегами документировал последствия предыдущих российских ударов.
Один местный житель погиб, двое получили тяжелые ранения в ходе обстрела поселка Уразово в Белгородской области из реактивных систем залпового огня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Независимого подтверждения его слов на данный момент нет.
Главнокомандующий ВМС Германии об учениях НАТО в Балтийском море: „Мы посылаем России четкий сигнал“, пишет BBC.
В Балтийском море на следующей неделе начнутся военно-морские учения стран НАТО, направленные на отработку действий союзников в случае нападения России, об этом рассказал агентству Reuters главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.
В учениях, которые начнутся 9 сентября и продлятся две недели, примут участие 30 кораблей и порядка 3000 военнослужащих, в том числе из Финляндии, которая стала членом НАТО только в этом году, и из Швеции, которая пока не завершила процесс присоединения к НАТО.
В учениях примут участие не только члены альянса из Европы, но и США и Канада. Из США прибудет боевой корабль Mesa Verde, на борту которого могут находиться 800 морских пехотинцев. Учения будут проходить в основном у берегов Эстонии и Латвии.
Ян Кристиан Каак отметил, что таким образом страны НАТО „посылают России четкий сигнал“. „Эффективное сдерживание [агрессии] предполагает и способность атаковать“, — отметил главнокомандующий ВМС Германии.
По словам вице-адмирала, одна из важнейших задач учений — обеспечение безопасности морских путей в Балтийском море. „Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от поставок по Балтийскому морю“, — отметил Ян Кристиан Каак. Он также подчеркнул, что в случае блокировки Сувалкского коридора, связывающего страны Балтии с Польшей, снабжение Литвы, Латвии и Эстонии может осуществляться только по морю. При этом, по словам вице-адмирала, блокировать Сувалкский коридор довольно просто: через него проходят всего две автодороги и одна железнодорожная линия.