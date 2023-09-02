За рубежом
02.09.2023, 11:15

Минобороны РФ: украинские морские дроны трижды за ночь пытались атаковать Крымский мост

 (7)
ФОТО: Garmasheva Natalia | Shutterstock, Garmasheva Nat

Минобороны России сообщило об отражении атак украинских морских беспилотников на Крымский мост, пишет Meduza.

Первая атака, по данным военного ведомства, произошла около 23:15 по московскому времени. Минобороны заявило, что полупогружный безэкипажный катер был „своевременно обнаружен и уничтожен“ в акватории Черного моря.

Еще два морских дрона пытались атаковать Крымский мост в 02:10 и в 02:20, сообщает министерство. Оба беспилотника уничтожены в акватории Черного мора.

С полуночи до трех часов ночи движение по Крымском мосту было перекрыто, сообщалось в телеграм-канале оперативной информации по ситуации на мосту.

  • С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину на Крымском мосту произошло два взрыва — 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года.

  • Глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что для удара по мосту в июле использовался дрон Sea Baby («Морской малыш“), начиненный 850 килограммами взрывчатки. Он назвал этот беспилотник результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину. Он также говорил, что взрыв на мосту в октябре 2022 года — „одна из реализаций“ СБУ.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии