Минобороны РФ: украинские морские дроны трижды за ночь пытались атаковать Крымский мост

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину на Крымском мосту произошло два взрыва — 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года.

Глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что для удара по мосту в июле использовался дрон Sea Baby («Морской малыш“), начиненный 850 килограммами взрывчатки. Он назвал этот беспилотник результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину. Он также говорил, что взрыв на мосту в октябре 2022 года — „одна из реализаций“ СБУ.