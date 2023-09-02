Фонд Нобеля в Швеции после скандала отозвал приглашения послам из России и Беларуси на банкет

Вчера стало известно, что Нобелевский комитет отправил приглашения послам России и Беларуси.

Фонд критиковали в Украине, в Швеции лидеры трех политических партий заявили, что бойкотируют банкет, если приглашение послам этих стран не будет отозвано. Незадолго до объявления об отзыве приглашений шведская королевская семья заявила, что король еще размышляет о том, насколько для него уместно присутствие на мероприятии с такими гостями, а само приглашение называлось удивительным.

Официальный представитель МИД Украины уже назвал решение об отмене приглашений послам этих трех стран победой гуманизма.

В Норвегии, где вручают Нобелевскую премию мира, приглашения всем послам, в том числе российскому, до сих пор остаются в силе, говорится в заявлении Нобелевского фонда.

Ранее в фонде заявили, что стремятся привлечь даже тех, кто не разделяет ценностей Нобелевской премии, поэтому послы России, Беларуси и Ирана получили приглашения.

В прошлом году Нобелевский фонд заявил, что послы России и Беларуси не будут приглашены из-за российской агрессии против Украины. Иран также не был приглашен в прошлом году.