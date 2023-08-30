Силы обороны Эстонии прокомментировали атаку на Псков

В ночь со вторника на среду Украина атаковала аэродром во Пскове, который находится примерно в 35 км от эстонской границы. В результате удара дронов были подбиты военно-транспортные самолеты, городской аэропорт областного центра будет закрыт до четверга.

По просьбе RusDelfi Генеральный штаб Сил обороны прокомментировал ситуацию. Повлиял ли данный инцидент на безопасность Эстонии? „Разумеется, мы внимательно следим за тем, что происходит по другую сторону границы Эстонии. На данный момент этот инцидент не повлиял на ситуацию вокруг безопасности“, - ответили в пресс-службе.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .