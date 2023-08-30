„Не похоже, что Кремль сейчас готовится к войне с Эстонией и Латвией“, - эксперт об атаке беспилотника на Псков

В Пскове дроны атаковали аэродром, используемый военными и различными частными компаниями. По предварительным данным, подбиты четыре военно-транспортных самолета Ил-76. По данным Baza, два самолета Ил-76 были уничтожены и еще четыре самолета получили повреждения. Однако эта информация пока не подтверждена. Местные власти заявляют, что городской аэропорт будет закрыт до четверга, поскольку потребуется время для оценки ущерба. До этого сообщалось, что в аэропорту ничего серьезного не произошло.