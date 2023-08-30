ОНЛАЙН-КАРТА | Синоптики вынесли штормовое предупреждение. Смотрите, как гроза движется по Эстонии!
Сегодня опять есть повод, чтобы с помощью карты проследить, где в Эстонии наблюдаются грозы.
Если увеличить карту, можно заглянуть и за пределы страны. Чем светлее отметка, чем позже в этом регионе была гроза.
На среду Агентство окружающей среды вынесло почти для всей Эстонии предупреждение первого уровня. Это означает, что в определенных условиях погода может быть опасной.
Согласно штормовому предупреждению, в среду во многих местах могут пройти сильные дожди, возможен град. Грозы будут сопровождаться сильными порывами ветра. Вечером в среду и в ночь со среды на четверг порывы ветра будут превышать 25 м/c.
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Вечером осадки усилятся
По словам синоптика Агентства по охране окружающей среды, сегодня следует быть готовыми к сильному дождю и грозе.
„На данный момент грозы больше над Восточной Эстонией. Там же наблюдаются самые интенсивные осадки. При этом сильных порывов ветра или града там не нет, просто идет сильный дождь и гремит гром“, - сказал он Delfi.
В Западной Эстонии также идет дождь, он движется с юга на север. В ближайшие часы дожди будут идти по всей Эстонии. В некоторых местах обойдется без гроз.
„Вечером с юга подойдет холодный фронт, который принесет новую порцию гроз. Увеличится вероятность сильных порывов ветра, не исключен град. Эти явления также будут перемещаться с юга на север по всей Эстонии“, - сказал синоптик. В итоге, по его словам, стихия отступит за восточную границу Эстонии.
Синоптик Кайро Кийтсак также предупредил в социальных сетях о сильном дожде и грозах. „Первая масштабная конвективная система, которая прошедшей ночью пришла из Польши и через Литву достигла Латвии, дойдет и до Южной Эстонии. Данные радара показывают шельфовое облако, которое быстро движется на северо-восток“, — написал он.
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