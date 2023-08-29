Синоптики вынесли штормовое предупреждение: смотрите, когда ветер достигнет максимальной силы!

Среда, 30.08

Ночью: переменная облачность. Местами дождь, возможна гроза. Ветер сменит направление на восточное 3-9, к утру на островах Западной Эстонии усилится северо-восточный и восточный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10..16°C.

Днем: облачная с прояснениями погода. Время от времени дождь, местами возможна гроза и сильные осадки, может пойти град. Ветер восточных направлений 5-10, на побережье порывами 14 м/с, вечером сменит направление на южное. Во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 22..27, на островах и побережье 18..21°C.

На среду Агентство окружающей среды вынесло почти для всей Эстонии предупреждение первого уровня. Это означает, что в определенных условиях погода может быть опасной.

Согласно штормовому предупреждению, в среду во многих местах могут пройти сильные дожди, возможен град. Грозы будут сопровождаться сильными порывами ветра. Вечером в среду и в ночь со среды на четверг порывы ветра будут превышать 25 м/c.

Четверг, 31.08

Ночью: облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер южных направлений, на островах будет дуть северо-западный ветер 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Днем: облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный и юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

Пятница, 01.09

Ночью: облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, туман. Ветер в основном западных направлений 1-6 м/с, утром сменит направление на северное. Температура воздуха 10..16°C.

Днем: облачная с прояснениями погода. Утром кратковременные дожди будут перемещаться с юго-запада в северном направлении, местами осадки сильные. Во второй половине дня вероятность дождя уменьшится, облачность рассеется. До обеда будет дуть ветер переменных направлений 2-7, после обеда юго-западный и южный ветер 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Суббота, 02.09