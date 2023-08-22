Кети нашлась в Ласнамяэ! Хозяйка: она где-то шлындалась, пришла домой сама

„Утром слышу стук в дверь, открываю, а там мне говорят: „Ваша собачка на пятом этаже!“ — поделилась радостной новостью с RusDelfi хозяйка „потеряшки“ Татьяна. „Оказалось, женщина за собакой проследила. А Кети нашла сама дорогу домой! Неделю где-то шлындалась, пришла обратно домой“, — с теплотой в голосе рассказывает владелица.

Хозяйка Кети делится, что собака выглядит хорошо, пока все отсыпаются, но сегодня уже запланирован осмотр у ветеринара.

С RusDelfi связалась владелица салона Groom Salong Анна, откуда убежала собака. Она первая поделилась с редакцией информацией о том, что Кети нашлась. „Очень рада этой новости, но пока не могу прийти в себя: всю ночь с сестрой искали собаку“, - добавила Анна.

Напомним, что жители Таллинна искали пропавшую в Ласнамяэ собаку с 16 августа. Кети убежала прямо от грумера, без поводка и ошейника, из-за этого поиски усложнялись.

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